Kotlin от JetBrains входит в топ-20 рейтинга популярности языка Tiobe

В результате удивительного поворота событий язык программирования Kotlin от JetBrains вошел в топ-20 ежемесячного индекса популярности языка Tiobe. В отчете за сентябрь 2023 года Kotlin занял 20-е место с рейтингом 0,90%, что является рекордным показателем для языка.

Повышенный статус Kotlin в индексе Tiobe означает его устойчивый рост и растущее влияние в сфере программирования. Впервые этот язык привлек значительное внимание в 2017 году, когда Google одобрил Kotlin как первоклассный язык и надежную альтернативу Java для разработки приложений для Android, очень похожую на тот, который предлагается на платформе AppMaster .

Методология ранжирования Tiobe оценивает распространение каждого языка программирования на основе определенных параметров. Он измеряет и объединяет количество соответствующих инженеров, специализированных курсов и сторонних поставщиков, собранное из широко распространенных поисковых систем.

Сегодня Kotlin является серьезным конкурентом Java, как отмечает агентство по обеспечению качества программного обеспечения Tiobe. Тем не менее, некоторые критики отмечают историческое доминирование Java как отвлекающий фактор для Kotlin, поскольку Java может похвастаться более обширной экосистемой разработчиков, обширными библиотеками, учебными материалами и множеством учебных курсов. Paul Jansen, генеральный директор Tiobe, прокомментировал, что вопрос о том, сможет ли Kotlin сохранить с таким трудом заработанное положение в топ-20 в ближайшие месяцы, еще не решен.

Между тем, язык Julia, который дебютировал в топ-20 рейтинга в предыдущем месяце, упал и занял 25-е место в сентябрьском индексе.

В топ-10 Tiobe за сентябрь 2023 года лидировал Python (рейтинг 14,16%), за ним следовали C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) и C# (7,31%). Замыкают список JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), язык ассемблера (1,53%) и SQL (1,44%).

Благодаря широкому спектру инструментов no-code и low-code которые упрощают среду программирования и предоставляют больше инновационных решений, чем когда-либо, будет интересно наблюдать за эволюцией индекса популярности в ближайшие месяцы. AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.