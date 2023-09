Kotlin da JetBrains fica entre os 20 primeiros no índice de popularidade de idiomas da Tiobe

Em uma reviravolta notável, a linguagem de programação Kotlin da JetBrains ascendeu ao top 20 no Índice de Popularidade de Linguagem mensal da Tiobe. No relatório de setembro de 2023, Kotlin conquistou a 20ª posição, ostentando uma classificação de 0,90%, um recorde histórico para a linguagem.

O status elevado de Kotlin no Índice Tiobe significa seu crescimento constante e crescente influência no espaço de programação. A linguagem atraiu atenção significativa pela primeira vez em 2017, quando o Google endossou o Kotlin como uma linguagem de primeira linha e uma alternativa robusta ao Java para desenvolvimento de aplicativos Android, muito semelhante ao oferecido na plataforma AppMaster .

A metodologia de classificação da Tiobe avalia a proliferação de cada linguagem de programação com base em determinados parâmetros. Ele mede e agrega o número de engenheiros relevantes, cursos personalizados e fornecedores terceirizados, coletados de mecanismos de pesquisa difundidos.

Hoje, Kotlin se destaca como um concorrente formidável do Java, conforme observado pela Tiobe, empresa de serviços de qualidade de software. No entanto, alguns críticos apontam o domínio histórico do Java como um fator prejudicial para Kotlin, uma vez que Java se orgulha de ter um ecossistema maior de desenvolvedores, bibliotecas expansivas, materiais educacionais e uma infinidade de cursos de treinamento. Paul Jansen, CEO da Tiobe, comentou que o júri ainda não decidiu se Kotlin conseguirá manter sua posição arduamente conquistada entre os 20 primeiros nos próximos meses.

Enquanto isso, a língua Julia, que estreou no top 20 do ranking no mês anterior, caiu e garantiu a 25ª posição no índice de setembro.

O top 10 Tiobe em setembro de 2023 apresentava Python (avaliação de 14,16%) no comando, seguido por C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) e C# (7,31%). Completando a lista estavam JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), Linguagem Assembly (1,53%) e SQL (1,44%).

Com uma ampla gama de ferramentas no-code e low-code simplificando o cenário da programação e capacitando soluções mais inovadoras do que nunca, será fascinante ver a evolução do índice de popularidade nos próximos meses. Plataformas como AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.