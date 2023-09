JetBrains의 Kotlin, Tiobe의 언어 인기 지수 상위 20위에 올랐습니다

놀라운 변화 속에서 JetBrains의 Kotlin 프로그래밍 언어는 Tiobe 의 월간 언어 인기 지수에서 상위 20위에 올랐습니다. 2023년 9월 보고서에서 Kotlin은 언어 부문에서 사상 최고치인 .90% 평점을 기록하며 20위를 차지했습니다.

Tiobe Index에서 Kotlin의 높아진 지위는 프로그래밍 공간에서 Kotlin의 꾸준한 성장과 영향력이 커지고 있음을 의미합니다. 이 언어는 2017년에 Google이 AppMaster 플랫폼 에서 제공하는 것과 마찬가지로 Android 애플리케이션 개발을 위한 일류 언어이자 Java의 강력한 대안으로 Kotlin을 승인하면서 처음으로 상당한 주목을 받았습니다.

Tiobe 의 순위 방법론은 특정 매개변수를 기반으로 각 프로그래밍 언어의 확산을 평가합니다. 광범위한 검색 엔진에서 수집된 관련 엔지니어, 맞춤형 교육 과정, 타사 공급업체의 수를 측정하고 집계합니다.

오늘날 Kotlin은 소프트웨어 품질 서비스 아웃렛인 Tiobe 에서 언급했듯이 Java에 대한 강력한 경쟁자로 자리매김하고 있습니다. 그러나 일부 비평가들은 Java가 더 큰 개발자 생태계, 방대한 라이브러리, 교육 자료, 수많은 교육 과정을 자랑하기 때문에 Java의 역사적 지배력이 Kotlin을 비하하는 요인으로 지적합니다. Tiobe, 의 CEO인 Paul Jansen Kotlin이 앞으로 몇 달 동안 힘들게 얻은 순위를 상위 20위 안에 유지할 수 있을지 여부에 대한 심사위원단의 의견이 아직 남아 있다고 말했습니다.

한편, 지난달 상위 20위권에 진입했던 줄리아 언어는 하락세를 보이며 9월 지수에서는 25위를 차지했다.

2023년 9월 Tiobe 상위 10위는 Python(14.16% 등급)이 주도했으며 C(11.27%), C++(10.65%), Java(9.49%), C#(7.31%)이 그 뒤를 이었습니다. 그 다음에는 JavaScript(3.3%), Visual Basic(2.22%), PHP(55%), 어셈블리 언어(1.53%), SQL(1.44%)이 뒤따랐습니다.

프로그래밍 환경을 단순화하고 그 어느 때보다 혁신적인 솔루션을 제공하는 광범위한 no-code 및 low-code 도구를 통해 앞으로 몇 달 동안 인기 지수의 진화를 보는 것은 흥미로울 것입니다. AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.