Kotlin de JetBrains se classe dans le top 20 de l'indice de popularité linguistique de Tiobe

Dans une tournure remarquable des événements, le langage de programmation Kotlin de JetBrains s'est hissé dans le top 20 de l'indice mensuel de popularité des langues de Tiobe. Dans le rapport de septembre 2023, Kotlin a décroché la 20e position, avec une note de 0,90 %, un record absolu pour la langue.

Le statut accru de Kotlin dans l'indice Tiobe signifie sa croissance constante et son influence croissante dans l'espace de programmation. Le langage a attiré une attention considérable pour la première fois en 2017 lorsque Google a approuvé Kotlin comme un langage de premier ordre et une alternative robuste à Java pour le développement d'applications Android, un peu comme celui proposé sur la plateforme AppMaster .

La méthodologie de classement de Tiobe évalue la prolifération de chaque langage de programmation en fonction de certains paramètres. Il mesure et regroupe le nombre d'ingénieurs pertinents, de cours sur mesure et de fournisseurs tiers, collectés à partir de moteurs de recherche répandus.

Aujourd'hui, Kotlin se présente comme un redoutable concurrent de Java, comme le souligne Tiobe, fournisseur de services de qualité logicielle. Pourtant, certains critiques soulignent la domination historique de Java comme un facteur défavorable à Kotlin, dans la mesure où Java se vante d'un écosystème de développeurs plus vaste, de bibliothèques étendues, de matériel pédagogique et d'une myriade de cours de formation. Paul Jansen, PDG de Tiobe, a déclaré que le jury ne savait toujours pas si Kotlin pouvait maintenir sa position durement gagnée dans le top 20 dans les mois à venir.

Pendant ce temps, la langue Julia, qui avait fait ses débuts dans le top 20 le mois précédent, a chuté et s'est classée 25e dans l'indice de septembre.

Le top 10 Tiobe de septembre 2023 présentait Python (note de 14,16 %) à la barre, suivi de C (11,27 %), C++ (10,65 %), Java (9,49 %) et C# (7,31 %). La liste était complétée par JavaScript (3,3 %), Visual Basic (2,22 %), PHP (55 %), Assembly Language (1,53 %) et SQL (1,44 %).

Avec une large gamme d'outils no-code et low-code simplifiant le paysage de la programmation et permettant des solutions plus innovantes que jamais, il sera fascinant de voir l'évolution de l'indice de popularité dans les mois à venir. Des plates-formes comme AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.