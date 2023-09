घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड़ में, JetBrains की कोटलिन प्रोग्रामिंग भाषा Tiobe के मासिक भाषा लोकप्रियता सूचकांक पर शीर्ष 20 में पहुंच गई है। सितंबर 2023 की रिपोर्ट में, कोटलिन ने .90% रेटिंग हासिल करते हुए 20वां स्थान हासिल किया, जो भाषा के लिए अब तक का उच्चतम स्तर है।

Tiobe इंडेक्स में कोटलिन की ऊंची स्थिति प्रोग्रामिंग क्षेत्र में इसकी स्थिर वृद्धि और बढ़ते दबदबे को दर्शाती है। भाषा ने पहली बार 2017 में महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया जब Google ने कोटलिन को प्रथम श्रेणी की भाषा और एंड्रॉइड एप्लिकेशन विकास के लिए जावा के एक मजबूत विकल्प के रूप में समर्थन दिया, बिल्कुल ऐपमास्टर प्लेटफॉर्म पर पेश की गई तरह की तरह।

Tiobe की रैंकिंग पद्धति कुछ मापदंडों के आधार पर प्रत्येक प्रोग्रामिंग भाषा के प्रसार का मूल्यांकन करती है। यह व्यापक खोज इंजनों से एकत्र किए गए प्रासंगिक इंजीनियरों, अनुरूप पाठ्यक्रमों और तीसरे पक्ष के विक्रेताओं की संख्या को मापता है और एकत्र करता है।

आज, कोटलिन जावा के लिए एक प्रबल दावेदार के रूप में खड़ा है, जैसा कि सॉफ्टवेयर गुणवत्ता सेवा आउटलेट, Tiobe नोट किया है। फिर भी, कुछ आलोचक जावा के ऐतिहासिक प्रभुत्व को कोटलिन के लिए एक हानिकारक कारक के रूप में इंगित करते हैं क्योंकि जावा डेवलपर्स, विशाल पुस्तकालयों, शैक्षिक सामग्रियों और असंख्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र का दावा करता है। Tiobe, के सीईओ Paul Jansen टिप्पणी की कि जूरी अभी भी इस पर विचार नहीं कर रही है कि कोटलिन आने वाले महीनों में शीर्ष 20 में अपनी कड़ी मेहनत से अर्जित स्थिति को बरकरार रख सकता है या नहीं।

इस बीच, जूलिया भाषा, जिसने पिछले महीने शीर्ष 20 रैंकिंग में अपनी शुरुआत की थी, गिर गई और सितंबर के सूचकांक में 25 वां स्थान हासिल किया।

सितंबर 2023 के लिए Tiobe शीर्ष 10 में पायथन (14.16% रेटिंग) शीर्ष पर था, उसके बाद सी (11.27%), सी++ (10.65%), जावा (9.49%), और सी# (7.31%) थे। सूची में जावास्क्रिप्ट (3.3%), विज़ुअल बेसिक (2.22%), PHP (55%), असेंबली लैंग्वेज (1.53%), और SQL (1.44%) शामिल थे।

प्रोग्रामिंग परिदृश्य को सरल बनाने और पहले से कहीं अधिक नवीन समाधानों को सशक्त बनाने वाले no-code और low-code टूल की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ, आने वाले महीनों में लोकप्रियता सूचकांक के विकास को देखना दिलचस्प होगा। AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.