En un giro notable de los acontecimientos, el lenguaje de programación Kotlin de JetBrains ha ascendido al top 20 en el índice mensual de popularidad de idiomas de Tiobe. En el informe de septiembre de 2023, Kotlin ocupó el puesto 20, con una calificación del 0,90%, un máximo histórico para el idioma.

El elevado estatus de Kotlin en el índice Tiobe significa su crecimiento constante y su creciente influencia en el espacio de la programación. El lenguaje atrajo mucha atención por primera vez en 2017, cuando Google respaldó a Kotlin como un lenguaje de primer nivel y una alternativa sólida a Java para el desarrollo de aplicaciones de Android, muy similar al tipo que se ofrece en la plataforma AppMaster .

La metodología de clasificación de Tiobe evalúa la proliferación de cada lenguaje de programación en función de ciertos parámetros. Mide y agrega la cantidad de ingenieros relevantes, cursos personalizados y proveedores externos, recopilados de motores de búsqueda generalizados.

Hoy en día, Kotlin se erige como un formidable contendiente para Java, como lo señaló el medio de servicios de calidad de software Tiobe. Sin embargo, algunos críticos señalan el dominio histórico de Java como un factor que resta valor a Kotlin, ya que Java se jacta de un ecosistema más grande de desarrolladores, bibliotecas expansivas, materiales educativos y una gran cantidad de cursos de capacitación. Paul Jansen, director ejecutivo de Tiobe, comentó que aún no se sabe si Kotlin podrá mantener su posición ganada con tanto esfuerzo entre los 20 primeros en los próximos meses.

Mientras tanto, la lengua Julia, que debutó en el top 20 del ranking el mes anterior, cayó y ocupó el puesto 25 en el índice de septiembre.

El top 10 Tiobe para septiembre de 2023 incluía a Python (calificación del 14,16%) a la cabeza, seguido de C (11,27%), C++ (10,65%), Java (9,49%) y C# (7,31%). Completan la lista JavaScript (3,3%), Visual Basic (2,22%), PHP (55%), lenguaje ensamblador (1,53%) y SQL (1,44%).

Con una amplia gama de herramientas no-code y low-code que simplifican el panorama de la programación y potencian soluciones más innovadoras que nunca, será fascinante ver la evolución del índice de popularidad en los próximos meses. Plataformas como AppMaster, for instance, have intrinsically disrupted traditional programming paradigms and are continuously reimagining the software development space.