Instagram Threads bir gecede piyasaya sürülmesi, sosyal medya ortamında cömert dalgalar yarattı ve kullanıma sunulmasının ilk birkaç gününde etkileyici bir 100 milyon kullanıcı katılımıyla övündü. Yeni veriler, uygulamanın haftalık kullanıcı etkileşiminin, Twitter'ın deneyimlediği küresel kullanıcı etkinliğinin beşte biri kadar etkileyici olduğunu gösteriyor. Bu karşılaştırma aynı zamanda Instagram Threads ABD'de Twitter'ın en büyük rakibi olan Truth Social'ı ezici bir şekilde 86 kat geride bıraktığını ve sonuncusunun geçen hafta itibariyle haftalık 1 milyon kullanıcı etkileşimi kaydettiğini ortaya koyuyor.

Açıklayıcı istatistikler, aynı zamanda Threads ilk katılımına ilişkin başka bir belirleyici değerlendirme sunan uygulama tahmin firması data.ai'den geliyor. Bununla birlikte, uygulama analiz şirketi Sensor Tower'dan alınan bilgiler, Threads'in erken kullanımında küçük bir düşüş olduğunu ve bir önceki Cumartesi'ye göre Salı ve Çarşamba arasında yaklaşık %20 düşüş olduğunu öne sürdü. CNBC tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu analiz aynı zamanda zaman kullanımında %50'lik bir azalmayı, ilk 20 dakikalık ortalama kullanım süresinden şu anki 10 dakikaya düşmesini de yansıtıyor.

Bununla birlikte, data.ai analizine göre, Konular için ilerleme durmuş gibi görünmüyor. Gerçekten de, uygulama şu anda 150 milyondan fazla indirme kaydetti ve bu, Niantic's Pokémon Go rekorunu önemli ölçüde 5,5 kat daha hızlı yenen bir başarı. En büyük uygulama başlatma rekoru, Temmuz 2016'daki tanıtımından bu yana Pokémon Go tarafından tutulmuştu.

data.ai, Threads'in kullanıcı tabanının ayrıntılı profiline ilişkin ilginç içgörüler paylaştı ve platformun, 10 Temmuz'da 100 milyon kaydolma sınırının resmi olarak duyurulmasından önceki ilk yayın haftasında yaklaşık 93 milyon aktif küresel kullanıcıyı çekmeyi başardığını doğruladı. .

Şaşırtıcı bir şekilde araştırma, uygulama indirmeleri açısından Hindistan'ın liderliği ele geçirdiğini ve küresel uygulama indirmelerinin %33'ünü oluşturduğunu keşfetti. Hindistan'ı sırasıyla %22 ve %16 ile Brezilya ve ABD takip etti. Meksika ve Japonya da nispeten daha küçük ancak sırasıyla %8 ve %5'lik önemli katkılarla ilerlemeye devam ediyor. Daha da önemlisi, mevcut veri toplama uygulamaları ve gizlilikle ilgili düzenleyici sorunlar nedeniyle Konu Başlıklarına AB'de erişilemiyor. AB kullanıcılarının VPN kullanarak bu engeli aşma çabaları bile, Threads'in arkasındaki şirket olan Meta tarafından engelleniyor.

