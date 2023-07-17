Ночной запуск приложения Instagram Threads вызвал мощную волну в социальных сетях, поскольку за первые несколько дней его работы число пользователей достигло 100 миллионов. Согласно свежим данным, еженедельная активность пользователей приложения составляет внушительную пятую часть от глобальной активности пользователей Twitter. Сравнение также показывает, что Instagram Threads опережает главного конкурента Twitter в США - Truth Social - в 86 раз: по состоянию на прошедшую неделю еженедельная активность пользователей составляла 1 млн. человек.

Эта статистика получена от компании data.ai, занимающейся прогнозированием приложений, которая также представила еще одну решающую оценку начального вовлечения в Threads. А вот данные компании Sensor Tower, занимающейся анализом приложений, свидетельствуют о небольшом спаде в использовании Threads на начальном этапе: со вторника по среду оно снизилось примерно на 20% по сравнению с предыдущей субботой. Этот анализ также отражает 50%-ное снижение времени использования: с первоначальных 20 минут среднего времени использования до текущих 10 минут, согласно отчету CNBC.

Однако, согласно анализу data.ai, прогресс Threads не останавливается. Действительно, на данный момент приложение зарегистрировало более 150 млн. загрузок, что в 5,5 раза быстрее рекорда, установленного игрой Pokémon Go от Niantic. Рекорд по количеству загрузок самого крупного приложения удерживался приложением Pokémon Go с момента его появления в июле 2016 года.

Компания data.ai поделилась интересными сведениями о детальном профилировании пользовательской базы Threads, подтвердив, что за первую неделю релиза, предшествовавшую официальному объявлению 10 июля о достижении отметки в 100 млн подписчиков, платформе удалось привлечь около 93 млн активных пользователей по всему миру.

Удивительно, но исследование показало, что по количеству загрузок приложений лидирует Индия, на долю которой приходится 33% от общего числа загрузок приложений в мире. За Индией следуют Бразилия и США с 22% и 16% загрузок соответственно. Мексика и Япония также не отстают, внося относительно меньший, но значительный вклад - 8% и 5% соответственно. Важно отметить, что Threads недоступна в странах ЕС из-за существующей практики сбора данных и проблем с регулированием конфиденциальности. Даже недавние попытки пользователей из ЕС обойти это препятствие с помощью VPN были пресечены компанией Meta, создавшей Threads.

Поскольку платформы no-code, такие как AppMaster, продолжают развиваться, очевидно, что у таких компаний, как Threads, впереди долгий и многообещающий путь в развивающемся пространстве социальных медиатехнологий. При наличии правильных алгоритмов и стратегий, кто знает, каким может быть следующее приложение-"прорыв"? Пока же Threads от Instagram, похоже, меняет интерактивный ландшафт. Успешное применение аналогичных стратегий может привести к тому, что и другие платформы будут испытывать всплеск спроса, подобный тому, который наблюдается в настоящее время в Threads.