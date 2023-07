Uruchomienie z dnia na dzień aplikacji Instagram Threads wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych, szczycąc się imponującą liczbą 100 milionów użytkowników w ciągu pierwszych kilku dni od jej uruchomienia. Najnowsze dane wskazują, że tygodniowe zaangażowanie użytkowników aplikacji stanowi imponującą jedną piątą globalnej aktywności użytkowników Twittera. Porównanie to ujawnia również, że Instagram Threads wyprzedza czołowego konkurenta Twittera w USA - Truth Social, aż 86 razy, przy czym ten ostatni odnotował tygodniową interakcję z użytkownikami na poziomie 1 miliona, począwszy od zeszłego tygodnia.

Odkrywcze statystyki pochodzą od firmy data.ai zajmującej się prognozowaniem aplikacji, która dostarczyła również kolejną decydującą ocenę początkowego zaangażowania Threads. Wgląd firmy Sensor Tower zajmującej się analizą aplikacji sugerował jednak niewielki spadek wczesnego wykorzystania Threads, który spadł o około 20% między wtorkiem a środą w porównaniu z poprzednią sobotą. Analiza ta odzwierciedlała również 50% spadek wykorzystania czasu, spadając z początkowego średniego czasu użytkowania wynoszącego 20 minut do obecnych 10 minut, zgodnie z raportem CNBC.

Jednak postęp w przypadku Threads nie wydaje się zatrzymywać, zgodnie z analizą data.ai. Rzeczywiście, aplikacja odnotowała obecnie ponad 150 milionów pobrań, co jest osiągnięciem, które pobiło rekord ustanowiony przez Pokémon Go firmy Niantic o 5,5 razy szybciej. Rekord największej premiery aplikacji należał do Pokémon Go od czasu jej wprowadzenia w lipcu 2016 roku.

data.ai podzieliła się interesującymi spostrzeżeniami na temat szczegółowego profilowania bazy użytkowników Threads, potwierdzając, że platforma zdołała przyciągnąć około 93 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie w pierwszym tygodniu premiery poprzedzającym oficjalne ogłoszenie 100 milionów rejestracji w dniu 10 lipca.

Co zaskakujące, badanie wykazało, że Indie są liderem pod względem liczby pobrań aplikacji, odpowiadając za 33% pobrań aplikacji na całym świecie. Brazylia i Stany Zjednoczone podążają za Indiami z odpowiednio 22% i 16% pobrań. Meksyk i Japonia również utrzymują tempo, ze stosunkowo mniejszym, ale znaczącym wkładem wynoszącym odpowiednio 8% i 5%. Co ważne, Threads nie jest dostępny w UE ze względu na istniejące praktyki gromadzenia danych i kwestie regulacyjne związane z prywatnością. Nawet ostatnie wysiłki użytkowników z UE mające na celu obejście tej przeszkody poprzez korzystanie z VPN zostały udaremnione przez Meta, firmę stojącą za Threads.

Ponieważ platformy no-code, takie jak AppMaster, wciąż się rozwijają, jasne jest, że firmy takie jak Threads mają przed sobą długą i obiecującą podróż w ewoluującej przestrzeni technologii mediów społecznościowych. Z odpowiednimi algorytmami i strategiami, kto wie, jaka może być następna przełomowa aplikacja? W międzyczasie Threads na Instagramie wydaje się przekształcać interaktywny krajobraz. Pomyślne przyjęcie podobnych strategii może sprawić, że więcej platform doświadczy wzrostu popytu podobnego do tego, jakim obecnie cieszy się Threads.