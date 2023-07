أدى إطلاق Instagram Threads بين عشية وضحاها إلى ظهور موجات سخية في مشهد وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث تفاخر بمشاركة رائعة تبلغ 100 مليون مستخدم خلال الأيام القليلة الأولى من طرحها. تفرض البيانات الحديثة الآن مشاركة المستخدم الأسبوعية للتطبيق في فرض خُمس نشاط المستخدم العالمي الذي يختبره Twitter. تكشف هذه المقارنة أيضًا أن Instagram Threads تتفوق على أكبر منافس Twitter في الولايات المتحدة - Truth Social ، بأغلبية ساحقة 86 مرة ، حيث سجلت الأخيرة تفاعل مستخدم أسبوعيًا بلغ مليون مستخدم ، اعتبارًا من الأسبوع الماضي.

تأتي الإحصائيات الكاشفة من شركة data.ai للتوقعات الخاصة بالتطبيقات ، والتي قدمت أيضًا تقييمًا حاسمًا آخر للمشاركة الأولية في Threads. ومع ذلك ، أشارت البصيرة من شركة Sensor Tower لتحليل التطبيقات إلى حدوث ركود طفيف في الاستخدام المبكر للخيوط ، حيث انخفض بنسبة 20 ٪ تقريبًا بين الثلاثاء والأربعاء من يوم السبت السابق. عكس هذا التحليل أيضًا انخفاضًا بنسبة 50٪ في استخدام الوقت ، حيث انخفض من متوسط ​​وقت الاستخدام الأولي البالغ 20 دقيقة إلى 10 دقائق حاليًا ، وفقًا لتقرير صادر عن CNBC.

ومع ذلك ، لا يبدو أن التقدم في المواضيع يتوقف ، وفقًا لتحليل data.ai. في الواقع ، سجل التطبيق أكثر من 150 مليون عملية تنزيل حاليًا ، وهو إنجاز يفوق الرقم القياسي الذي حققته شركة Niantic's Pokémon Go بمعدل 5.5 مرة أسرع. سجل Pokémon Go الرقم القياسي لأكبر إصدار لإطلاق التطبيق منذ طرحه في يوليو 2016.

شاركت data.ai رؤى مثيرة للاهتمام حول التنميط التفصيلي لقاعدة مستخدمي المواضيع ، مؤكدة أن النظام الأساسي قد نجح في جذب حوالي 93 مليون مستخدم عالمي نشط في أسبوع إصداره الأولي الذي يسبق الإعلان الرسمي عن 100 مليون اشتراك في 10 يوليو .

والمثير للدهشة أن الدراسة اكتشفت أن الهند تحتل موقع الصدارة فيما يتعلق بتنزيلات التطبيقات ، حيث تمثل 33٪ من تنزيلات التطبيقات العالمية. تبعت البرازيل والولايات المتحدة الهند بنسبة تحميل 22٪ و 16٪ على التوالي. كما تحافظ المكسيك واليابان على خطى واسعة ، بمساهمة أصغر نسبيًا ولكنها كبيرة تبلغ 8٪ و 5٪ على التوالي. الأهم من ذلك ، لا يمكن الوصول إلى الخيوط في الاتحاد الأوروبي بسبب ممارسات جمع البيانات الحالية والمسائل التنظيمية المتعلقة بالخصوصية. حتى المحاولات الأخيرة التي قام بها مستخدمو الاتحاد الأوروبي للتحايل على هذه العقبة باستخدام VPN تم إحباطها من قبل Meta ، الشركة التي تقف وراء Thread.

مع استمرار ارتفاع المنصات no-code مثل AppMaster continue to rise, it's clear that disruptors like Threads have a long and promising journey ahead in the evolving social media technology space.