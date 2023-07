Peluncuran Instagram Threads semalam telah menciptakan gelombang besar di lanskap media sosial, membanggakan 100 juta partisipasi pengguna yang mengesankan dalam beberapa hari pertama peluncurannya. Data baru sekarang menempatkan keterlibatan pengguna mingguan aplikasi pada seperlima dari aktivitas pengguna global yang dialami oleh Twitter. Perbandingan ini juga mengungkapkan bahwa Instagram Threads mengungguli pesaing teratas Twitter di AS - Truth Social, sebanyak 86 kali, dengan yang terakhir telah mencatat interaksi pengguna mingguan sebanyak 1 juta, pada minggu lalu.

Statistik yang terungkap berasal dari app prognosis firm data.ai, yang juga telah memberikan penilaian lain yang menentukan tentang keterlibatan awal Threads. Wawasan dari perusahaan analisis aplikasi Sensor Tower, bagaimanapun, menunjukkan penurunan kecil dalam penggunaan awal Threads, menurun sekitar 20% antara hari Selasa dan Rabu dari hari Sabtu sebelumnya. Analisis ini juga mencerminkan penurunan 50% dalam penggunaan waktu, turun dari waktu penggunaan rata-rata 20 menit awal menjadi 10 menit saat ini, menurut laporan CNBC.

Namun, kemajuan untuk Utas tampaknya tidak berhenti, sesuai analisis data.ai. Memang, aplikasi ini telah mencatat lebih dari 150 juta unduhan saat ini, sebuah pencapaian yang mengalahkan rekor yang dibuat oleh Niantic's Pokémon Go dengan 5,5 kali lebih cepat. Rekor untuk judul peluncuran aplikasi terbesar dipegang oleh Pokémon Go sejak diperkenalkan pada Juli 2016.

data.ai berbagi wawasan menarik tentang pembuatan profil terperinci basis pengguna Threads, mengonfirmasi bahwa platform tersebut telah berhasil menarik sekitar 93 juta pengguna global aktif dalam minggu rilis awalnya sebelum deklarasi resmi dari 100 juta pendaftaran pada 10 Juli .

Anehnya, penelitian tersebut menemukan bahwa India memimpin dalam hal pengunduhan aplikasi, terhitung 33% dari pengunduhan aplikasi global. Brasil dan AS mengikuti India dengan masing-masing 22% dan 16% unduhan. Meksiko dan Jepang juga terus melaju, dengan kontribusi yang relatif lebih kecil namun signifikan masing-masing sebesar 8% dan 5%. Yang penting, Utas tidak dapat diakses di UE karena praktik pengumpulan data yang ada dan masalah peraturan terkait masalah privasi. Bahkan upaya baru-baru ini oleh pengguna UE untuk menghindari hambatan ini dengan menggunakan VPN telah digagalkan oleh Meta, perusahaan di balik Threads.

