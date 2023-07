Instagram Threads के रातोंरात लॉन्च ने सोशल मीडिया परिदृश्य में उदार लहर पैदा कर दी है, इसके रोलआउट के पहले कुछ दिनों के भीतर 100 मिलियन उपयोगकर्ताओं की प्रभावशाली भागीदारी का दावा किया गया है। ताजा डेटा अब ऐप के साप्ताहिक उपयोगकर्ता जुड़ाव को ट्विटर द्वारा अनुभव की गई वैश्विक उपयोगकर्ता गतिविधि का पांचवां हिस्सा बताता है। इस तुलना से यह भी पता चलता है कि Instagram Threads अमेरिका में ट्विटर के शीर्ष प्रतियोगी - ट्रुथ सोशल को 86 गुना अधिक पीछे छोड़ दिया है, पिछले सप्ताह की तुलना में ट्विटर ने 1 मिलियन की साप्ताहिक उपयोगकर्ता सहभागिता दर्ज की है।

खुलासा करने वाले आँकड़े ऐप प्रोग्नोसिस फर्म data.ai से आए हैं, जिसने Threads प्रारंभिक सहभागिता का एक और निर्णायक मूल्यांकन भी दिया है। हालाँकि, ऐप विश्लेषण कंपनी सेंसर टॉवर की अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि थ्रेड्स के शुरुआती उपयोग में मामूली गिरावट आई है, जो पिछले शनिवार की तुलना में मंगलवार और बुधवार के बीच लगभग 20% कम हो गई है। सीएनबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस विश्लेषण में समय के उपयोग में 50% की कमी देखी गई है, जो शुरुआती 20 मिनट के औसत उपयोग के समय से घटकर वर्तमान 10 मिनट हो गया है।

हालाँकि, data.ai विश्लेषण के अनुसार, थ्रेड्स की प्रगति रुकती नहीं दिख रही है। दरअसल, ऐप ने वर्तमान में 150 मिलियन से अधिक डाउनलोड दर्ज किए हैं, जो एक उपलब्धि है जो Niantic's Pokémon Go द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को 5.5 गुना तेजी से हरा देती है। जुलाई 2016 में अपनी शुरुआत के बाद से सबसे बड़े ऐप लॉन्च खिताब का रिकॉर्ड Pokémon Go के पास था।

data.ai ने थ्रेड्स के उपयोगकर्ता आधार की विस्तृत प्रोफाइलिंग में दिलचस्प अंतर्दृष्टि साझा की, यह पुष्टि करते हुए कि प्लेटफ़ॉर्म 10 जुलाई को अपने 100 मिलियन साइन-अप लैंडमार्क की आधिकारिक घोषणा से पहले अपने प्रारंभिक रिलीज़ सप्ताह में लगभग 93 मिलियन सक्रिय वैश्विक उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने में कामयाब रहा है। .

आश्चर्यजनक रूप से, अध्ययन से पता चला कि ऐप डाउनलोड के मामले में भारत अग्रणी है, वैश्विक ऐप डाउनलोड का 33% हिस्सा है। ब्राज़ील और अमेरिका क्रमशः 22% और 16% डाउनलोड के साथ भारत के बाद आए। मेक्सिको और जापान भी क्रमशः 8% और 5% के अपेक्षाकृत छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मौजूदा डेटा संग्रह प्रथाओं और गोपनीयता संबंधी नियामक मुद्दों के कारण थ्रेड्स ईयू में पहुंच योग्य नहीं है। यहां तक ​​कि यूरोपीय संघ के उपयोगकर्ताओं द्वारा वीपीएन का उपयोग करके इस बाधा को दूर करने के हालिया प्रयासों को थ्रेड्स के पीछे की कंपनी मेटा द्वारा विफल कर दिया गया है।

जैसे-जैसे ऐपमास्टर जैसे no-code प्लेटफ़ॉर्म AppMaster continue to rise, it's clear that disruptors like Threads have a long and promising journey ahead in the evolving social media technology space. With the right algorithms and strategies in place, who knows what the next breakout app could be? In the meantime, Instagram's Threads seems to be reshaping the interactive landscape. Adopting similar strategies successfully could see more platforms experiencing a demand surge akin to what Threads is presently enjoying.