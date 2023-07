El lanzamiento de Instagram Threads de la noche a la mañana ha provocado grandes olas en el panorama de las redes sociales, con una impresionante participación de 100 millones de usuarios en los primeros días de su puesta en marcha. Según datos recientes, la participación semanal de los usuarios de la aplicación representa una quinta parte de la actividad global de Twitter. Esta comparación también revela que Instagram Threads supera al principal competidor de Twitter en EE.UU., Truth Social, en 86 veces, ya que este último ha registrado una interacción semanal de 1 millón de usuarios la semana pasada.

Las reveladoras estadísticas proceden de la empresa de pronóstico de aplicaciones data.ai, que también ha presentado otra evaluación decisiva de la interacción inicial de Threads. Sin embargo, los datos de la empresa de análisis de aplicaciones Sensor Tower sugieren una ligera caída en el uso inicial de Threads, que disminuyó aproximadamente un 20% entre el martes y el miércoles con respecto al sábado anterior. Este análisis también refleja un descenso del 50% en el tiempo de uso, pasando de los 20 minutos iniciales a los 10 minutos actuales, según un informe de CNBC.

Sin embargo, el progreso de Threads no parece detenerse, según el análisis de data.ai. De hecho, la app ha registrado más de 150 millones de descargas en la actualidad, un logro que bate el récord establecido por Pokémon Go de Niantic con una rapidez 5,5 veces superior. El récord del mayor título de lanzamiento de una app lo ostentaba Pokémon Go desde su introducción en julio de 2016.

data.ai ha compartido información interesante sobre el perfil detallado de la base de usuarios de Threads, confirmando que la plataforma ha logrado atraer a unos 93 millones de usuarios activos en todo el mundo en su semana de lanzamiento inicial, antes de la declaración oficial de su hito de 100 millones de registros el 10 de julio.

Sorprendentemente, el estudio descubrió que India se sitúa a la cabeza en cuanto a descargas de aplicaciones, con un 33% de las descargas mundiales. Brasil y EE.UU. siguen a India con un 22% y un 16% de descargas, respectivamente. México y Japón también se mantienen a la cabeza, con una contribución relativamente menor pero significativa del 8% y el 5%, respectivamente. Es importante señalar que Threads no es accesible en la UE debido a las prácticas de recopilación de datos existentes y a cuestiones normativas relacionadas con la privacidad. Incluso los recientes intentos de los usuarios de la UE de sortear este obstáculo utilizando VPNs se han visto frustrados por Meta, la empresa que está detrás de Threads.

A medida que plataformas como AppMaster siguen creciendo, está claro que los disruptores como Threads tienen un largo y prometedor camino por delante en el cambiante espacio de la tecnología de las redes sociales. Con los algoritmos y estrategias adecuados, ¿quién sabe cuál podría ser la próxima aplicación rompedora? Mientras tanto, Threads de Instagram parece estar reconfigurando el panorama interactivo. Si se adoptan estrategias similares con éxito, más plataformas podrían experimentar un aumento de la demanda similar al que está experimentando Threads.