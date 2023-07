Instagram Threads রাতারাতি লঞ্চ সোশ্যাল মিডিয়া ল্যান্ডস্কেপে উদার তরঙ্গ তৈরি করেছে, এটির রোলআউটের প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে একটি চিত্তাকর্ষক 100 মিলিয়ন ব্যবহারকারীর অংশগ্রহণের গর্ব করে। টাটকা ডেটা এখন অ্যাপটির সাপ্তাহিক ব্যবহারকারীর ব্যস্ততাকে বিশ্বব্যাপী ব্যবহারকারীর কার্যকলাপের এক-পঞ্চমাংশের উপর নির্ভর করে যা Twitter দ্বারা অভিজ্ঞ। এই তুলনাটি আরও প্রকাশ করে যে Instagram Threads মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টুইটারের শীর্ষ প্রতিযোগীকে ছাড়িয়ে গেছে - ট্রুথ সোশ্যাল, একটি অপ্রতিরোধ্য 86 বার, শেষেরটি গত সপ্তাহে 1 মিলিয়ন ব্যবহারকারীর সাপ্তাহিক ইন্টারঅ্যাকশন রেকর্ড করেছে।

প্রকাশক পরিসংখ্যানগুলি অ্যাপ প্রগনোসিস ফার্ম data.ai থেকে এসেছে, যা Threads প্রাথমিক ব্যস্ততার আরেকটি নির্ণায়ক মূল্যায়নও দিয়েছে। অ্যাপ বিশ্লেষণ কোম্পানি সেন্সর টাওয়ারের অন্তর্দৃষ্টি, তবে, থ্রেডের প্রাথমিক ব্যবহারে একটি ছোটখাটো মন্দার পরামর্শ দিয়েছে, যা আগের শনিবার থেকে মঙ্গলবার এবং বুধবারের মধ্যে প্রায় 20% হ্রাস পেয়েছে। CNBC-এর একটি প্রতিবেদন অনুসারে, এই বিশ্লেষণটি সময়ের ব্যবহারে 50% হ্রাসকেও প্রতিফলিত করেছে, প্রাথমিক 20 মিনিটের গড় ব্যবহারের সময় থেকে বর্তমান 10 মিনিটে নেমে গেছে।

যাইহোক, data.ai বিশ্লেষণ অনুসারে থ্রেডের অগ্রগতি থামছে বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, অ্যাপটি বর্তমানে 150 মিলিয়নেরও বেশি ডাউনলোড রেকর্ড করেছে, একটি কৃতিত্ব যা Niantic's Pokémon Go রেকর্ডকে উল্লেখযোগ্য 5.5 গুণ দ্রুত হার করেছে। জুলাই 2016-এ প্রবর্তনের পর থেকে সবচেয়ে বড় অ্যাপ লঞ্চ শিরোনামের রেকর্ডটি Pokémon Go এর দখলে ছিল।

data.ai থ্রেডের ব্যবহারকারী বেসের বিশদ প্রোফাইলিংয়ের মধ্যে আকর্ষণীয় অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করেছে, নিশ্চিত করেছে যে প্ল্যাটফর্মটি 10 ​​জুলাই তার 100 মিলিয়ন সাইন-আপ ল্যান্ডমার্কের আনুষ্ঠানিক ঘোষণার আগে তার প্রাথমিক প্রকাশের সপ্তাহে প্রায় 93 মিলিয়ন সক্রিয় বিশ্ব ব্যবহারকারীকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। .

আশ্চর্যজনকভাবে, সমীক্ষায় আবিষ্কার করা হয়েছে যে অ্যাপ ডাউনলোডের ক্ষেত্রে ভারত এগিয়ে রয়েছে, বিশ্বব্যাপী অ্যাপ ডাউনলোডের 33% এর জন্য দায়ী। ব্রাজিল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে 22% এবং 16% ডাউনলোড সহ ভারতকে অনুসরণ করেছে। মেক্সিকো এবং জাপানও এগিয়ে চলেছে, তুলনামূলকভাবে ছোট কিন্তু উল্লেখযোগ্য অবদান যথাক্রমে ৮% এবং ৫%। গুরুত্বপূর্ণভাবে, বিদ্যমান ডেটা সংগ্রহের অনুশীলন এবং গোপনীয়তা উদ্বেগ-সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রক সমস্যাগুলির কারণে থ্রেডগুলি EU-তে অ্যাক্সেসযোগ্য নয়। এমনকি VPN ব্যবহার করে এই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য EU ব্যবহারকারীদের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টাও থ্রেডের পিছনে থাকা কোম্পানি Meta দ্বারা ব্যর্থ হয়েছে।

