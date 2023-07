Der über Nacht erfolgte Start von Instagram Threads hat in der Social-Media-Landschaft hohe Wellen geschlagen und innerhalb der ersten Tage nach der Einführung eine beeindruckende Zahl von 100 Millionen Nutzern hervorgebracht. Neue Daten zeigen, dass die wöchentliche Nutzeraktivität der App ein Fünftel der weltweiten Nutzeraktivität von Twitter beträgt. Dieser Vergleich zeigt auch, dass Instagram Threads den Top-Konkurrenten von Twitter in den USA - Truth Social - um das 86-fache übertrifft, wobei letzterer in der vergangenen Woche eine wöchentliche Nutzerinteraktion von 1 Million verzeichnete.

Die aufschlussreichen Statistiken stammen von der App-Prognose-Firma data.ai, die auch eine weitere entscheidende Einschätzung des anfänglichen Engagements von Threads geliefert hat. Die Erkenntnisse des App-Analyseunternehmens Sensor Tower deuten jedoch auf einen leichten Einbruch bei der anfänglichen Nutzung von Threads hin, die zwischen Dienstag und Mittwoch um etwa 20 % gegenüber dem vorangegangenen Samstag zurückging. Diese Analyse spiegelt auch einen 50-prozentigen Rückgang der Nutzungsdauer wider, die laut einem Bericht von CNBC von anfänglich 20 Minuten durchschnittlicher Nutzungsdauer auf aktuell 10 Minuten gesunken ist.

Der Fortschritt von Threads scheint jedoch nicht aufzuhalten zu sein, wie die Analyse von data.ai zeigt. In der Tat hat die App derzeit über 150 Millionen Downloads verzeichnet, eine Leistung, die den von Niantic's Pokémon Go aufgestellten Rekord um das 5,5-Fache übertrifft. Den Rekord für den größten App-Launch-Titel hatte Pokémon Go seit seiner Einführung im Juli 2016 gehalten.

data.ai teilte interessante Einblicke in die detaillierte Profilierung der Nutzerbasis von Threads mit und bestätigte, dass die Plattform in der ersten Veröffentlichungswoche vor der offiziellen Bekanntgabe der 100-Millionen-Anmeldungen-Marke am 10. Juli weltweit rund 93 Millionen aktive Nutzer anziehen konnte.

Überraschenderweise fand die Studie heraus, dass Indien mit 33 % der weltweiten App-Downloads die Führung bei den App-Downloads übernimmt. Brasilien und die USA folgten Indien mit 22 % bzw. 16 % der Downloads. Mexiko und Japan sind ebenfalls auf dem Vormarsch, mit einem relativ kleinen, aber bedeutenden Beitrag von 8 % bzw. 5 %. Wichtig ist, dass Threads in der EU aufgrund der bestehenden Datenerhebungspraktiken und der mit dem Datenschutz zusammenhängenden rechtlichen Probleme nicht zugänglich ist. Selbst die jüngsten Versuche von EU-Nutzern, dieses Hindernis durch die Verwendung von VPNs zu umgehen, wurden von Meta, dem Unternehmen hinter Threads, vereitelt.

Da no-code Plattformen wie AppMaster weiter auf dem Vormarsch sind, ist klar, dass Disruptoren wie Threads eine lange und vielversprechende Reise in der sich entwickelnden Social Media Technologie vor sich haben. Wer weiß, was die nächste bahnbrechende App sein könnte, wenn die richtigen Algorithmen und Strategien eingesetzt werden? In der Zwischenzeit scheint Instagram's Threads die interaktive Landschaft neu zu gestalten. Die erfolgreiche Umsetzung ähnlicher Strategien könnte dazu führen, dass weitere Plattformen einen ähnlichen Nachfrageschub erleben, wie ihn Threads derzeit erfährt.