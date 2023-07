Il lancio notturno di Instagram Threads ha creato un'ondata generosa nel panorama dei social media, vantando un'impressionante partecipazione di 100 milioni di utenti nei primi giorni di lancio. I dati più recenti indicano che il coinvolgimento settimanale degli utenti dell'app è pari a un impressionante quinto dell'attività globale di Twitter. Il confronto rivela anche che Instagram Threads supera di ben 86 volte il principale concorrente di Twitter negli Stati Uniti, Truth Social, che ha registrato un'interazione settimanale di 1 milione di utenti la scorsa settimana.

Le statistiche rivelatrici provengono dalla società di prognosi delle app data.ai, che ha fornito un'altra valutazione decisiva del coinvolgimento iniziale dei thread. La società di analisi delle app Sensor Tower, invece, ha rilevato un lieve calo nell'utilizzo iniziale di Threads, diminuito di circa il 20% tra martedì e mercoledì rispetto al sabato precedente. L'analisi ha anche evidenziato un calo del 50% nell'utilizzo a tempo, passando da una media iniziale di 20 minuti a un'attuale di 10 minuti, secondo quanto riportato dalla CNBC.

Tuttavia, i progressi di Threads non sembrano arrestarsi, secondo l'analisi di data.ai. L'applicazione ha infatti registrato oltre 150 milioni di download, un risultato che batte di ben 5,5 volte il record di Pokémon Go di Niantic. Il record per il più grande titolo di lancio di un'app era detenuto da Pokémon Go fin dalla sua introduzione nel luglio 2016.

data.ai ha condiviso interessanti informazioni sulla profilazione dettagliata della base di utenti di Threads, confermando che la piattaforma è riuscita ad attirare circa 93 milioni di utenti attivi a livello globale nella settimana di lancio iniziale che ha preceduto la dichiarazione ufficiale del traguardo dei 100 milioni di iscrizioni il 10 luglio.

Sorprendentemente, lo studio ha scoperto che l'India è in testa in termini di download di app, con il 33% dei download globali. Il Brasile e gli Stati Uniti seguono l'India con il 22% e il 16% di download, rispettivamente. Anche il Messico e il Giappone mantengono il passo, con un contributo relativamente minore ma significativo, rispettivamente dell'8% e del 5%. È importante notare che Threads non è accessibile nell'UE a causa delle pratiche di raccolta dei dati e dei problemi normativi legati alla privacy. Anche i recenti tentativi degli utenti dell'UE di aggirare questo ostacolo utilizzando le VPN sono stati ostacolati da Meta, l'azienda che sta dietro a Threads.

Mentre le piattaforme di no-code come AppMaster continuano a crescere, è chiaro che i distruttori come Threads hanno un lungo e promettente cammino da percorrere nello spazio tecnologico dei social media in continua evoluzione. Con gli algoritmi e le strategie giuste, chissà quale potrebbe essere la prossima applicazione di successo. Nel frattempo, Threads di Instagram sembra stia ridisegnando il panorama interattivo. Adottando con successo strategie simili, altre piattaforme potrebbero registrare un'impennata della domanda simile a quella che sta vivendo Threads.