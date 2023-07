O lançamento noturno do Instagram Threads criou ondas generosas no panorama dos meios de comunicação social, com uma impressionante participação de 100 milhões de utilizadores nos primeiros dias do seu lançamento. Dados recentes indicam agora que o envolvimento semanal dos utilizadores da aplicação representa um imponente quinto da atividade global dos utilizadores do Twitter. Esta comparação também revela que o Instagram Threads ultrapassa o principal concorrente do Twitter nos EUA - o Truth Social, por um número esmagador de 86 vezes, tendo este último registado uma interação semanal de 1 milhão de utilizadores, até à semana passada.

As estatísticas reveladoras provêm da empresa de prognóstico de aplicações data.ai, que também apresentou outra avaliação decisiva do envolvimento inicial do Threads. A empresa de análise de aplicativos Sensor Tower, no entanto, sugeriu uma pequena queda no uso inicial do Threads, diminuindo cerca de 20% entre terça e quarta-feira em relação ao sábado anterior. Esta análise também reflectiu uma diminuição de 50% no tempo de utilização, passando de um tempo médio de utilização inicial de 20 minutos para os actuais 10 minutos, de acordo com um relatório da CNBC.

No entanto, o progresso do Threads não parece estar a parar, de acordo com a análise da data.ai. De facto, a aplicação registou mais de 150 milhões de downloads atualmente, um feito que bate o recorde estabelecido pelo Pokémon Go da Niantic por um substancial 5,5 vezes mais rápido. O recorde para o maior título de lançamento de aplicações tinha sido detido pelo Pokémon Go desde a sua introdução em julho de 2016.

A data.ai partilhou informações interessantes sobre o perfil detalhado da base de utilizadores do Threads, confirmando que a plataforma conseguiu atrair cerca de 93 milhões de utilizadores globais activos na sua semana de lançamento inicial, antes da declaração oficial do seu marco de 100 milhões de inscrições em 10 de julho.

Surpreendentemente, o estudo descobriu que a Índia assume a liderança em termos de downloads de aplicações, representando 33% dos downloads globais de aplicações. O Brasil e os EUA seguiram a Índia com 22% e 16% dos downloads, respetivamente. O México e o Japão também mantêm o ritmo, com uma contribuição relativamente menor, mas significativa, de 8% e 5%, respetivamente. É importante referir que o Threads não está acessível na UE devido às práticas de recolha de dados existentes e a questões regulamentares relacionadas com a privacidade. Mesmo as recentes tentativas dos utilizadores da UE para contornar este obstáculo através da utilização de VPN têm sido frustradas pela Meta, a empresa responsável pelo Threads.

À medida que as plataformas no-code, como a AppMaster, continuam a crescer, é evidente que os disruptores como a Threads têm um longo e promissor caminho a percorrer no espaço tecnológico das redes sociais em constante evolução. Com os algoritmos e as estratégias correctas, quem sabe qual poderá ser a próxima aplicação de rutura? Entretanto, o Threads do Instagram parece estar a remodelar o panorama interativo. A adoção bem sucedida de estratégias semelhantes poderá fazer com que mais plataformas tenham um aumento da procura semelhante ao que o Threads está a ter atualmente.