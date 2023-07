การเปิดตัว Instagram Threads ในชั่วข้ามคืนได้สร้างกระแสมากมายในภูมิทัศน์ของโซเชียลมีเดีย โดยมีผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมอย่างน่าประทับใจถึง 100 ล้านคนภายในสองสามวันแรกของการเปิดตัว ขณะนี้ ข้อมูลใหม่ระบุว่าการมีส่วนร่วมของผู้ใช้รายสัปดาห์ของแอปอยู่ที่หนึ่งในห้าของกิจกรรมผู้ใช้ทั่วโลกที่ Twitter ประสบ การเปรียบเทียบนี้ยังเผยให้เห็นว่า Instagram Threads แซงหน้าคู่แข่งอันดับต้น ๆ ของ Twitter ในสหรัฐอเมริกา นั่นคือ Truth Social ถึง 86 เท่า โดยรายหลังบันทึกการโต้ตอบของผู้ใช้รายสัปดาห์ที่ 1 ล้านครั้ง ณ สัปดาห์ที่ผ่านมา

สถิติที่เปิดเผยมาจาก data.ai บริษัทพยากรณ์โรคของแอป ซึ่งได้นำเสนอการประเมินการมีส่วนร่วมครั้งแรกของ Threads อย่างเด็ดขาดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเชิงลึกจากบริษัทวิเคราะห์แอป Sensor Tower บ่งชี้ว่าการใช้งาน Threads ในช่วงแรกๆ ลดลงเล็กน้อย โดยลดลงประมาณ 20% ระหว่างวันอังคารถึงวันพุธจากวันเสาร์ก่อนหน้า การวิเคราะห์นี้ยังสะท้อนถึงการใช้เวลาลดลง 50% โดยลดลงจากเวลาใช้งานเฉลี่ย 20 นาทีเริ่มต้นเป็น 10 นาทีในปัจจุบัน ตามรายงานของ CNBC

อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้าของ Threads ดูเหมือนจะไม่หยุดชะงักตามการวิเคราะห์ของ data.ai แท้จริงแล้ว แอปได้รับการบันทึกการดาวน์โหลดมากกว่า 150 ล้านครั้งในปัจจุบัน ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ทำลายสถิติที่ตั้งไว้โดย Niantic's Pokémon Go เร็วขึ้น 5.5 เท่า สถิติสำหรับชื่อการเปิดตัวแอพที่ใหญ่ที่สุดนั้นจัดขึ้นโดย Pokémon Go นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนกรกฎาคม 2559

data.ai แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจเกี่ยวกับโปรไฟล์โดยละเอียดของฐานผู้ใช้ของ Threads ซึ่งยืนยันว่าแพลตฟอร์มสามารถดึงดูดผู้ใช้ทั่วโลกที่ใช้งานอยู่ประมาณ 93 ล้านคนในสัปดาห์แรกที่เปิดตัวก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับจุดสังเกตการลงชื่อสมัครใช้ 100 ล้านคนในวันที่ 10 กรกฎาคม .

น่าแปลกใจที่การศึกษาพบว่าอินเดียเป็นผู้นำในด้านการดาวน์โหลดแอป โดยคิดเป็น 33% ของการดาวน์โหลดแอปทั่วโลก บราซิลและสหรัฐอเมริกาตามหลังอินเดียด้วยการดาวน์โหลด 22% และ 16% ตามลำดับ เม็กซิโกและญี่ปุ่นยังคงก้าวต่อไป โดยมีส่วนสนับสนุนที่ค่อนข้างเล็กแต่มีนัยสำคัญอยู่ที่ 8% และ 5% ตามลำดับ สิ่งสำคัญคือไม่สามารถเข้าถึง Threads ในสหภาพยุโรปได้เนื่องจากแนวปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่และปัญหาด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว แม้แต่ความพยายามล่าสุดของผู้ใช้ EU เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคนี้โดยใช้ VPN ก็ยังถูกขัดขวางโดย Meta ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Threads

เนื่องจากแพลตฟอร์ม no-code เช่น AppMaster continue to rise, it's clear that disruptors like Threads have a long and promising journey ahead in the evolving social media technology space. With the right algorithms and strategies in place, who knows what the next breakout app could be? In the meantime, Instagram's Threads seems to be reshaping the interactive landscape. Adopting similar strategies successfully could see more platforms experiencing a demand surge akin to what Threads is presently enjoying.