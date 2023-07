Instagram Threads 의 하룻밤 출시는 소셜 미디어 환경에 관대 한 물결을 일으켰고 출시 첫 며칠 만에 1억 명의 사용자 참여를 자랑했습니다. 새로운 데이터는 이제 앱의 주간 사용자 참여가 Twitter에서 경험한 전 세계 사용자 활동의 1/5에 해당한다고 가정합니다. 이 비교는 또한 Instagram Threads 미국에서 Twitter의 최고 경쟁자인 Truth Social을 압도적인 86배로 앞서고 있으며, 후자는 지난 주 현재 주간 사용자 상호 작용 100만 건을 기록했습니다.

공개 통계는 앱 예측 회사인 data.ai에서 나온 것으로, Threads 초기 참여에 대한 또 다른 결정적인 평가를 제공했습니다. 그러나 앱 분석 회사인 Sensor Tower의 통찰력에 따르면 화요일과 수요일 사이에 이전 토요일보다 약 20% 감소하여 스레드의 초기 사용이 약간 감소했습니다. CNBC의 보고서에 따르면 이 분석은 또한 시간 사용이 50% 감소한 것을 반영하여 초기 20분 평균 사용 시간에서 현재 10분으로 떨어졌습니다.

그러나 data.ai 분석에 따르면 스레드의 진행이 중단되지 않는 것 같습니다. 실제로 이 앱은 현재 1억 5천만 회 이상의 다운로드를 기록했으며 이는 Niantic's Pokémon Go 가 세운 기록을 5.5배나 빠르게 뛰어넘는 성과입니다. 가장 큰 앱 실행 타이틀 기록은 2016년 7월 출시된 Pokémon Go 가 보유하고 있었습니다.

data.ai는 Threads의 사용자 기반에 대한 자세한 프로파일링에 대한 흥미로운 통찰력을 공유하여 플랫폼이 7월 10일 1억 가입 랜드마크의 공식 선언에 앞서 초기 릴리스 주에 약 9,300만 명의 활성 글로벌 사용자를 확보했음을 확인했습니다. .

놀랍게도 이 연구는 인도가 전 세계 앱 다운로드의 33%를 차지하며 앱 다운로드 측면에서 선두를 차지하고 있음을 발견했습니다. 브라질과 미국은 각각 22%와 16%의 다운로드로 인도를 뒤따랐습니다. 멕시코와 일본도 각각 8%와 5%의 상대적으로 작지만 상당한 기여도를 보이며 보폭을 유지하고 있습니다. 중요한 것은 기존 데이터 수집 관행 및 개인 정보 보호 관련 규제 문제로 인해 EU에서 Threads에 액세스할 수 없다는 것입니다. VPN을 사용하여 이 장애물을 피하려는 EU 사용자의 최근 노력조차도 Threads의 배후에 있는 회사인 Meta에 의해 좌절되고 있습니다.

