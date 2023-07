De nachtelijke lancering van Instagram Threads heeft grote golven veroorzaakt in het sociale medialandschap, met een indrukwekkende deelname van 100 miljoen gebruikers in de eerste paar dagen na de lancering. Volgens nieuwe gegevens is de wekelijkse betrokkenheid van de app een vijfde van de wereldwijde gebruikersactiviteit van Twitter. Deze vergelijking onthult ook dat Instagram Threads de grootste concurrent van Twitter in de VS - Truth Social - met een overweldigende 86 keer overtreft, met de laatste die een wekelijkse gebruikersinteractie van 1 miljoen heeft geregistreerd in de afgelopen week.

De onthullende statistieken zijn afkomstig van app-prognosebedrijf data.ai, dat ook een andere beslissende beoordeling van de eerste betrokkenheid van Threads heeft geleverd. Inzicht van app-analysebedrijf Sensor Tower suggereerde echter een kleine terugval in het eerste gebruik van Threads, met een daling van ongeveer 20% tussen dinsdag en woensdag ten opzichte van de voorgaande zaterdag. Deze analyse weerspiegelde ook een daling van 50% in tijdsgebruik, dalend van een initiële gemiddelde gebruikstijd van 20 minuten naar een huidige 10 minuten, volgens een rapport van CNBC.

Volgens de analyse van data.ai lijkt de vooruitgang voor Threads echter niet te stoppen. De app heeft momenteel meer dan 150 miljoen downloads, een prestatie die het record van Niantic's Pokémon Go met een aanzienlijke 5,5 keer sneller verslaat. Het record voor de grootste app-lancering was in handen van Pokémon Go sinds de introductie in juli 2016.

data.ai deelde interessante inzichten in de gedetailleerde profilering van de gebruikersbasis van Threads en bevestigde dat het platform ongeveer 93 miljoen actieve wereldwijde gebruikers heeft weten te trekken in de eerste releaseweek voorafgaand aan de officiële bekendmaking van de mijlpaal van 100 miljoen aanmeldingen op 10 juli.

Verrassend genoeg ontdekte het onderzoek dat India de leiding neemt op het gebied van app downloads, goed voor 33% van de wereldwijde app downloads. Brazilië en de VS volgen India met respectievelijk 22% en 16% downloads. Mexico en Japan houden ook gelijke tred, met een relatief kleinere maar significante bijdrage van respectievelijk 8% en 5%. Belangrijk is dat Threads niet toegankelijk is in de EU vanwege de bestaande gegevensverzamelingspraktijken en aan privacy gerelateerde regelgevingskwesties. Zelfs recente pogingen van EU-gebruikers om dit obstakel te omzeilen door VPN's te gebruiken, werden gedwarsboomd door Meta, het bedrijf achter Threads.

Terwijl no-code platforms zoals AppMaster blijven opkomen, is het duidelijk dat onderbrekers zoals Threads een lange en veelbelovende reis voor de boeg hebben in de zich ontwikkelende sociale mediatechnologieruimte. Met de juiste algoritmen en strategieën op zijn plaats, wie weet wat de volgende doorbraak-app zou kunnen zijn? In de tussentijd lijkt Instagram's Threads het interactieve landschap opnieuw vorm te geven. Als soortgelijke strategieën met succes worden toegepast, kunnen meer platforms een vraagstijging doormaken die vergelijkbaar is met wat Threads momenteel doormaakt.