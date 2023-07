Sự ra mắt chỉ trong một đêm của Instagram Threads đã tạo ra những làn sóng hào phóng trong bối cảnh truyền thông xã hội, tự hào với 100 triệu người dùng tham gia ấn tượng trong vài ngày đầu tiên kể từ khi triển khai. Dữ liệu mới hiện cho thấy mức độ tương tác của người dùng hàng tuần của ứng dụng ở mức ấn tượng bằng 1/5 hoạt động của người dùng toàn cầu mà Twitter đã trải qua. So sánh này cũng cho thấy rằng Instagram Threads vượt xa đối thủ cạnh tranh hàng đầu của Twitter ở Hoa Kỳ - Truth Social, áp đảo 86 lần, với thứ hai đã ghi nhận tương tác người dùng hàng tuần là 1 triệu, tính đến tuần trước.

Số liệu thống kê tiết lộ đến từ công ty tiên lượng ứng dụng data.ai, công ty này cũng đã đưa ra một đánh giá quyết định khác về mức độ tương tác ban đầu Threads. Tuy nhiên, thông tin chi tiết từ công ty phân tích ứng dụng Tháp cảm biến đã gợi ý một sự sụt giảm nhỏ trong việc sử dụng Chủ đề ban đầu, giảm khoảng 20% ​​từ Thứ Ba đến Thứ Tư so với Thứ Bảy trước đó. Phân tích này cũng phản ánh mức sử dụng thời gian giảm 50%, giảm từ thời gian sử dụng trung bình 20 phút ban đầu xuống còn 10 phút hiện tại, theo báo cáo của CNBC.

Tuy nhiên, theo phân tích của data.ai, tiến độ của Chủ đề dường như không bị dừng lại. Thật vậy, ứng dụng hiện đã ghi nhận hơn 150 triệu lượt tải xuống, một thành tích đánh bại kỷ lục do Niantic's Pokémon Go thiết lập nhanh hơn đáng kể 5,5 lần. Kỷ lục về tựa game khởi chạy ứng dụng lớn nhất đã được Pokémon Go nắm giữ kể từ khi được giới thiệu vào tháng 7 năm 2016.

data.ai đã chia sẻ những hiểu biết thú vị về hồ sơ chi tiết của cơ sở người dùng của Threads, xác nhận rằng nền tảng này đã quản lý để thu hút khoảng 93 triệu người dùng toàn cầu đang hoạt động trong tuần phát hành đầu tiên trước khi tuyên bố chính thức về mốc 100 triệu lượt đăng ký vào ngày 10 tháng 7 .

Đáng ngạc nhiên, nghiên cứu đã phát hiện ra rằng Ấn Độ dẫn đầu về lượt tải xuống ứng dụng, chiếm 33% lượt tải xuống ứng dụng toàn cầu. Brazil và Mỹ theo sau Ấn Độ với lượt tải xuống lần lượt là 22% và 16%. Mexico và Nhật Bản cũng tiếp tục phát triển, với mức đóng góp tương đối nhỏ hơn nhưng đáng kể lần lượt là 8% và 5%. Điều quan trọng là Chủ đề không thể truy cập được ở EU do các phương pháp thu thập dữ liệu hiện có và các vấn đề pháp lý liên quan đến quyền riêng tư. Ngay cả những nỗ lực gần đây của người dùng EU để vượt qua trở ngại này bằng cách sử dụng VPN cũng đã bị Meta, công ty đứng sau Threads, cản trở.

Khi các nền tảng no-code như AppMaster continue to rise, it's clear that disruptors like Threads have a long and promising journey ahead in the evolving social media technology space. With the right algorithms and strategies in place, who knows what the next breakout app could be? In the meantime, Instagram's Threads seems to be reshaping the interactive landscape. Adopting similar strategies successfully could see more platforms experiencing a demand surge akin to what Threads is presently enjoying.