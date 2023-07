Le lancement en une nuit d'Instagram Threads a créé des vagues généreuses dans le paysage des médias sociaux, avec une participation impressionnante de 100 millions d'utilisateurs dans les premiers jours de son lancement. Selon de nouvelles données, l'engagement hebdomadaire des utilisateurs de l'application représente un cinquième de l'activité globale des utilisateurs de Twitter. Cette comparaison révèle également qu'Instagram Thread dépasse de 86 fois le principal concurrent de Twitter aux États-Unis, Truth Social, qui a enregistré une interaction hebdomadaire d'un million d'utilisateurs au cours de la semaine écoulée.

Ces statistiques révélatrices proviennent de l'entreprise de pronostics d'applications data.ai, qui a également fourni une autre évaluation décisive de l'engagement initial de Threads. L'analyse de Sensor Tower, société spécialisée dans l'analyse d'applications, a toutefois suggéré une baisse mineure de l'utilisation initiale de Threads, qui a diminué d'environ 20 % entre le mardi et le mercredi par rapport au samedi précédent. Cette analyse a également révélé une diminution de 50 % du temps d'utilisation, passant d'une durée moyenne initiale de 20 minutes à 10 minutes aujourd'hui, selon un rapport de CNBC.

Cependant, les progrès de Threads ne semblent pas s'arrêter, selon l'analyse de data.ai. En effet, l'application a enregistré plus de 150 millions de téléchargements actuellement, un exploit qui bat le record établi par Pokémon Go de Niantic avec une vitesse substantielle de 5,5 fois plus rapide. Le record du plus grand titre de lancement d'une application était détenu par Pokémon Go depuis son introduction en juillet 2016.

data.ai a partagé des informations intéressantes sur le profilage détaillé de la base d'utilisateurs de Threads, confirmant que la plateforme a réussi à attirer environ 93 millions d'utilisateurs actifs dans le monde entier au cours de sa semaine de lancement initiale, précédant la déclaration officielle de son seuil de 100 millions d'inscriptions le 10 juillet.

De manière surprenante, l'étude a révélé que l'Inde prend la tête en termes de téléchargements d'applications, représentant 33 % des téléchargements mondiaux d'applications. Le Brésil et les États-Unis suivent l'Inde avec respectivement 22 % et 16 % des téléchargements. Le Mexique et le Japon ne sont pas en reste, avec des contributions relativement plus modestes mais significatives de 8 % et 5 %, respectivement. Il est important de noter que Threads n'est pas accessible dans l'UE en raison des pratiques existantes en matière de collecte de données et des problèmes de réglementation liés à la protection de la vie privée. Même les efforts récents des utilisateurs européens pour contourner cet obstacle en utilisant des VPN ont été contrecarrés par Meta, la société à l'origine de Threads.

Alors que les plateformes no-code telles que AppMaster continuent de se développer, il est clair que les perturbateurs tels que Threads ont un long et prometteur chemin à parcourir dans l'espace technologique des médias sociaux en constante évolution. Avec les bons algorithmes et les bonnes stratégies en place, qui sait quelle pourrait être la prochaine application révolutionnaire ? En attendant, Threads d'Instagram semble être en train de remodeler le paysage interactif. En adoptant avec succès des stratégies similaires, d'autres plateformes pourraient connaître une hausse de la demande similaire à celle dont bénéficie actuellement Threads.