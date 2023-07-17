一夜之间推出的Instagram Threads在社交媒体领域掀起了轩然大波，在推出的头几天内就拥有了令人印象深刻的1亿用户参与。最新数据显示，Instagram Threads每周的用户参与度仅为Twitter全球用户参与度的五分之一。这一对比还显示，Instagram Thread在美国的用户数量超过Twitter的最大竞争对手Truth Social 86倍，后者截至上周的周用户互动量为100万。

这些数据来自应用预测公司data.ai，该公司还对Threads的初始参与度进行了另一项决定性评估。然而，来自应用分析公司Sensor Tower的洞察显示，Threads的早期使用率出现了小幅下滑，周二至周三的使用率较上周六下降了约20%。据CNBC报道，这项分析还反映出使用时间减少了50%，从最初的平均20分钟下降到目前的10分钟。

然而，根据data.ai的分析，Threads的进展似乎并没有停止。事实上，该应用目前的下载量已超过1.5亿次，比Niantic的Pokémon Go创下的记录快了5.5倍。自2016年7月推出以来，Pokémon Go一直保持着最大应用发布量的纪录。

data.ai分享了对Threads用户群详细分析的有趣见解，证实该平台在7月10日正式宣布1亿注册用户里程碑之前的最初发布周已成功吸引了约9300万全球活跃用户。

令人惊讶的是，研究发现，印度在应用下载量方面占据领先地位，占全球应用下载量的33%。巴西和美国紧随其后，下载量分别占22%和16%。墨西哥和日本也保持着领先地位，下载量分别为8%和5%，虽然相对较小，但也很可观。重要的是，由于现有的数据收集做法和与隐私相关的监管问题，Threads无法在欧盟使用。即使欧盟用户最近试图通过使用VPN来规避这一障碍，也遭到了Threads背后公司Meta的阻挠。

随着no-code 平台（如AppMaster ）的不断崛起，Threads这样的颠覆者在不断发展的社交媒体技术领域显然还有很长的路要走。有了正确的算法和策略，谁知道下一个爆款应用会是什么呢？与此同时，Instagram的Threads似乎正在重塑互动格局。如果成功采用类似的策略，更多的平台可能会经历类似Threads目前的需求激增。