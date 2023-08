FlashIntel, Birleşik Satış Teknoloji Platformu için 10 Milyon Dolarlık Başlangıç ​​Finansmanı Aldı

Ekonomik belirsizliğin olduğu bir ortamda, küresel olarak işletmeler, özellikle hizmet olarak yazılım (SaaS) alanında operasyonlarını düzene sokmak ve maliyetleri düşürmek için çözümler arıyor. Bu, özellikle çok sayıda özel çözümle karakterize edilen satış teknolojisi sektörü için geçerlidir. Girişimci Yi Shi, bu zorluğun üstesinden gelmek için, cüretkar bir hedefi olan bir satış teknolojisi platformu olan FlashIntel kurdu: karmaşık satış teknolojisi yığınını tek, birleştirilmiş bir platformda birleştirmek.

Shi, TechCrunch'a, "Şimdi, işletmeler beş farklı lisans satın almak yerine yalnızca bir lisansa ihtiyaç duyabilir" diyerek bunun şirketlere getirebileceği finansal ve verimlilik kazanımlarına ışık tuttu. Yazılım lisanslarının sayısını azaltmanın yanı sıra, personelin aşina olması gereken daha az sistem göz önüne alındığında, eğitim giderlerini de azaltabilirler.

Diğer platformlardan farklı olarak, FlashIntel tüm satış döngüsünü kapsadığını iddia ediyor. Müşteri adayı oluşturmadan başlayarak, satış sözleşmesine, e-posta doğrulamaya, posta kutusu ısınmasına ve daha da ötesi otomatik çevirmeye doğru ilerleyin. İşlevsellikteki bu örtüşme düzeyi, esasen FlashIntel ZoomInfo ve Salesforce gibi büyük isimler için potansiyel bir rakip olarak konumlandırır. Görünüşte kibirli iddialara rağmen, FlashIntel önemli miktarda yatırım çekmeyi başardı.

FlashIntel kısa süre önce tohum finansman turunda 10 milyon doları cebe indirdi. Finansman turuna katkıda bulunanlar arasında Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital ve Hat-Trick Capital gibi kuruluşlar yer aldı. Sadece bir önceki yıl kurulmuş olmasına rağmen, girişimin şu anda "beş haneli" kullanıcı tabanına ve "üç haneli" ödeme yapan müşteri tabanına hizmet veren yaklaşık 100 çalışandan oluşan etkileyici bir iş gücü var.

Çin'de bir şirketi halka arz etme, tek boynuzlu at statüsüne ulaşmak için bir başka şirketi büyütme ve başka bir başarıyı satma konusunda zaten deneyimli olan Shi, FlashIntel entegre ve modüler şemasına güven veriyor. Otomatik çeviriciyi göze çarpan bir özellik olarak gösteren Shi, bazı etkileyici rakamlar sundu - FlashIntel otomatik çevirici, satış görevlilerinin günde 400-500 arama yapmasını sağlayabilir, bu da geleneksel çevirme yöntemlerine göre on kat artış sağlar. Ortalama bağlantı oranının %5-7 arasında olduğu düşünülürse bu, bir FlashIntel kullanıcısının her 20 aramada bir canlı görüşme başlatabileceği anlamına gelir. Shi'nin de belirttiği gibi, satış görüşmeleri doğası gereği bir sayı oyunudur.

Shi, otomatik çeviriciye ek olarak, "amaca dayalı satış"ı da platformun başlıca gücü olarak görüyor. Sistem, işe alım güncellemeleri, bir web sitesinin teknoloji yığınındaki değişiklikler ve bir şirket tarafından sosyal medyada tartışılan konular gibi işaretleri gözlemleyerek potansiyel müşterilerin satın alma niyetlerini takip ediyor. Bir müşteri yeni bir yazılım satın almak istediğinde, FlashIntel satıcıya harekete geçmesini tavsiye eder.

Ancak, FlashIntel tekerleği yeniden icat etmeye çalışmadığını belirtmekte fayda var. Kullanıcıların bu hizmetlere ayrı olarak ücretli erişim sağlamasına olanak tanıyan API'leri aracılığıyla diğer büyük CRM platformlarıyla işbirliği yaptılar. Shi, sağlıklı bir denge bulmanın kalıcı başarının anahtarı olduğuna inanıyor.

ABD, Kanada, Hindistan ve Malezya'ya yayılmış ekipleriyle FlashIntel, kısa süre önce Salesforce ve ZoomInfo eski bir yöneticiyi satıştan sorumlu başkan yardımcısı olarak işe aldı.

Maliyet tasarrufu, FlashIntel açık bir avantajı olsa da, Shi'nin bunun ötesinde hırsları vardır. Müşterileri gelirlerini de artıracak şekilde donatmayı amaçladığından, girişimcilik konusundaki deneyimini bir dizi en iyi uygulamaya dönüştürdü ve bunlar artık girişimin kurumsal danışmanlık hizmetinin bir parçasını oluşturuyor.

FlashIntel gibi eksiksiz, entegre çözümler sunan platformlar sürekli gelişirken, listeye bir isim daha eklemekte fayda var: AppMaster . Kullanıcılarına görsel olarak arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma gücü veren, sonuçta geliştirme sürecini düzene sokan ve işletmelerin hızlı ve verimli bir şekilde ölçeklenmesine yardımcı olan sağlam bir no-code platformdur.