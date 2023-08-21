تحصل FlashIntel على تمويل أولي بقيمة 10 ملايين دولار لمنصة تكنولوجيا المبيعات الموحدة الخاصة بها

في مناخ من عدم اليقين الاقتصادي ، تبحث الشركات على مستوى العالم عن حلول لتبسيط عملياتها وخفض التكاليف ، لا سيما داخل مجال البرمجيات كخدمة (SaaS). هذا ينطبق بشكل خاص على قطاع تكنولوجيا المبيعات ، الذي يتميز بالعديد من الحلول المتخصصة للغاية. لمواجهة هذا التحدي ، أنشأ رائد الأعمال يي شي FlashIntel ، وهي منصة تكنولوجيا مبيعات ذات هدف جريء: التغاضي عن كومة تكنولوجيا المبيعات المعقدة في منصة واحدة موحدة.

وأوضح شي لـ TechCrunch ، "الآن ، بدلاً من الاضطرار إلى شراء خمسة تراخيص مختلفة ، قد تتطلب الأعمال ترخيصًا واحدًا فقط" ، مما يلقي الضوء على المكاسب المالية والكفاءة التي يمكن أن يجلبها هذا للشركات. بالإضافة إلى تقليل عدد تراخيص البرمجيات ، يمكنهم أيضًا خفض نفقات التدريب ، نظرًا لقلة الأنظمة التي سيحتاج الموظفون إلى التعرف عليها.

على عكس المنصات الأخرى ، تؤكد FlashIntel قدرتها على تغطية دورة المبيعات بأكملها. بدءًا من إنشاء العملاء المحتملين ، والانتقال من خلال مشاركة المبيعات ، إلى التحقق من البريد الإلكتروني ، وتهيئة صندوق البريد ، والمزيد إلى الاتصال التلقائي. هذا المستوى من التداخل في الوظائف يضع FlashIntel كمنافس محتمل للأسماء الكبيرة مثل ZoomInfo و Salesforce. على الرغم من الادعاءات التي تبدو سامية ، فقد تمكنت FlashIntel من جذب استثمارات كبيرة.

حصلت FlashIntel مؤخرًا على 10 ملايين دولار في جولة التمويل الأولي. شمل المساهمون في جولة التمويل كيانات مثل Celtic House Venture Partners و Uphonest Capital و Hat-Trick Capital. على الرغم من تأسيسها في العام السابق ، إلا أن الشركة الناشئة لديها الآن قوة عاملة رائعة من حوالي 100 موظف يخدمون قاعدة المستخدمين "المكونة من خمسة أرقام" وقاعدة العملاء المدفوعة "المكونة من ثلاثة أرقام".

نظرًا لكونه من ذوي الخبرة بالفعل في طرح شركة واحدة في الصين ، وتنمية شركة أخرى للوصول إلى مكانة يونيكورن ، وبيع نجاح آخر ، فإن Shi ينضح بالثقة في مخطط FlashIntel المتكامل والمعياري. نقلاً عن برنامج الاتصال التلقائي كميزة بارزة ، قدم Shi بعض الأرقام الرائعة - يمكن لبرنامج الاتصال التلقائي لبرنامج FlashIntel تمكين مندوبي المبيعات من إجراء ما بين 400-500 مكالمة في اليوم ، بزيادة قدرها عشرة أضعاف عن طرق الاتصال التقليدية. بالنظر إلى متوسط ​​معدل الاتصال الذي يتراوح بين 5-7٪ ، فهذا يعني أن مستخدم FlashIntel يمكنه بدء محادثة مباشرة كل 20 مكالمة. مكالمات المبيعات هي في جوهرها لعبة أرقام ، كما أشار شي.

بالإضافة إلى برنامج الاتصال التلقائي ، يعتبر شي أيضًا أن "البيع القائم على النية" هو القوة الرئيسية للمنصة. يحتفظ النظام بعلامات تبويب على نوايا الشراء للعملاء المحتملين من خلال مراقبة علامات مثل تحديثات التوظيف ، والتغييرات في مجموعة التكنولوجيا الخاصة بالموقع الإلكتروني ، والموضوعات التي تمت مناقشتها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الشركة. عندما ينوي العميل شراء برنامج جديد ، ينصح FlashIntel البائع بالتصرف.

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن FlashIntel لا يحاول إعادة اختراع العجلة. لقد تعاونوا مع منصات CRM الرئيسية الأخرى من خلال واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم ، والتي تسمح للمستخدمين بالوصول المدفوع إلى هذه الخدمات بشكل منفصل. يعتقد شي أن إيجاد توازن صحي هو مفتاح النجاح الدائم.

مع انتشار فرقها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا والهند وماليزيا ، قامت FlashIntel مؤخرًا بتعيين مدير تنفيذي سابق من Salesforce و ZoomInfo كنائب لرئيس المبيعات.

في حين أن توفير التكاليف هو ميزة واضحة لبرنامج FlashIntel ، إلا أن لدى شي طموحات تتجاوز ذلك. نظرًا لأنه ينوي تجهيز العملاء لزيادة إيراداتهم أيضًا ، فقد نسج خبرته في ريادة الأعمال في مجموعة من أفضل الممارسات ، والتي تشكل الآن جزءًا من خدمة استشارات الشركات الناشئة.

في حين أن الأنظمة الأساسية التي تقدم حلولاً كاملة ومتكاملة مثل FlashIntel تتطور باستمرار ، فمن الجدير بالذكر إضافة اسم آخر إلى القائمة: AppMaster . إنه نظام no-code يمكّن مستخدميه من إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية بشكل مرئي ، مما يؤدي في النهاية إلى تبسيط عملية التطوير ومساعدة الشركات على التوسع بسرعة وكفاءة.