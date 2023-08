FlashIntel obtient un financement de démarrage de 10 millions de dollars pour sa plate-forme technologique de vente unifiée

Dans un climat d'incertitude économique, les entreprises du monde entier recherchent des solutions pour rationaliser leurs opérations et réduire leurs coûts, en particulier dans le domaine du logiciel en tant que service (SaaS). Cela est particulièrement vrai pour le secteur des technologies de vente, caractérisé par de nombreuses solutions hautement spécialisées. Pour relever ce défi, l'entrepreneur Yi Shi a créé FlashIntel, une plate-forme de technologie de vente avec un objectif audacieux : tolérer la pile complexe de technologie de vente en une seule plate-forme unifiée.

Shi a expliqué à TechCrunch : "Maintenant, au lieu d'avoir à acheter cinq licences différentes, les entreprises peuvent n'en avoir besoin que d'une", mettant en lumière les gains financiers et d'efficacité que cela pourrait apporter aux entreprises. En plus de réduire le nombre de licences logicielles, ils pourraient également réduire les dépenses de formation, étant donné le nombre réduit de systèmes dont le personnel aurait besoin pour se familiariser.

Contrairement à d'autres plateformes, FlashIntel affirme sa capacité à couvrir l'intégralité du cycle de vente. En partant de la génération de prospects, en passant par l'engagement commercial, la vérification des e-mails, le préchauffage de la boîte aux lettres et la numérotation automatique. Ce niveau de chevauchement des fonctionnalités positionne essentiellement FlashIntel comme un concurrent potentiel de grands noms comme ZoomInfo et Salesforce. Malgré les prétentions apparemment élevées, FlashIntel a réussi à attirer des investissements importants.

FlashIntel a récemment empoché 10 millions de dollars lors de son cycle de financement de démarrage. Les contributeurs au cycle de financement comprenaient des entités telles que Celtic House Venture Partners, Uponest Capital et Hat-Trick Capital. Bien qu'elle n'ait été fondée que l'année précédente, la startup compte désormais un effectif impressionnant d'environ 100 employés pour répondre à sa base d'utilisateurs à «cinq chiffres» et à sa clientèle payante à «trois chiffres».

Ayant déjà l'expérience de l'introduction en bourse d'une entreprise en Chine, de la croissance d'une autre pour atteindre le statut de licorne et de la vente d'un autre succès, Shi respire la confiance dans le schéma intégré et modulaire de FlashIntel. Citant son numéroteur automatique comme une fonctionnalité remarquable, Shi a présenté des chiffres impressionnants - le numéroteur automatique de FlashIntel peut permettre aux vendeurs de passer entre 400 et 500 appels par jour, soit dix fois plus que les méthodes de numérotation conventionnelles. Considérant que le taux de connexion moyen oscille entre 5 et 7 %, cela implique qu'un utilisateur FlashIntel pourrait initier une conversation en direct tous les 20 appels. Les appels commerciaux sont intrinsèquement un jeu de nombres, comme l'a noté Shi.

En plus du numéroteur automatique, Shi considère également la « vente basée sur l'intention » comme la principale force de la plate-forme. Le système garde un œil sur les intentions d'achat des clients potentiels en observant des signes tels que les mises à jour de recrutement, les changements dans la pile technologique d'un site Web et les sujets abordés sur les réseaux sociaux par une entreprise. Chaque fois qu'un client a l'intention d'acheter un nouveau logiciel, FlashIntel conseille au fournisseur d'agir.

Cependant, il convient de noter que FlashIntel n'essaie pas de réinventer la roue. Ils ont collaboré avec d'autres plates-formes CRM majeures via leurs API, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir un accès payant à ces services séparément. Shi croit que trouver un équilibre sain est la clé d'un succès durable.

Avec ses équipes réparties aux États-Unis, au Canada, en Inde et en Malaisie, FlashIntel a récemment intégré un ancien cadre de Salesforce et ZoomInfo en tant que vice-président des ventes.

Alors que la réduction des coûts est un avantage évident de FlashIntel, Shi a des ambitions au-delà de cela. Comme il a l'intention d'équiper les clients pour augmenter également leurs revenus, il a tissé son expérience en entrepreneuriat dans un ensemble de meilleures pratiques, qui font désormais partie du service de conseil aux entreprises de la startup.

