FlashIntel 为其统一销售技术平台获得 1000 万美元种子资金

在经济不确定的环境下，全球企业都在寻求简化运营和削减成本的解决方案，特别是在软件即服务 (SaaS) 领域。对于以许多高度专业化的解决方案为特点的销售技术领域来说尤其如此。为了应对这一挑战，企业家石一建立了FlashIntel ，这是一个销售技术平台，其目标非常大胆：将复杂的销售技术堆整合到一个统一的平台中。

石向 TechCrunch 解释道，“现在，企业可能只需要一个，而不必购买五个不同的许可证”，这揭示了这可能给公司带来的财务和效率收益。除了减少软件许可证的数量之外，他们还可以减少培训费用，因为员工需要熟悉的系统更少。

与其他平台不同， FlashIntel声称其有能力覆盖整个销售周期。从潜在客户开发开始，通过销售参与，到电子邮件验证、邮箱预热，最后到自动拨号。这种功能重叠程度本质上使FlashIntel成为ZoomInfo和Salesforce等大牌公司的潜在竞争对手。尽管看似崇高的主张， FlashIntel仍成功吸引了大量投资。

FlashIntel最近在其种子轮融资中获得了 1000 万美元。本轮融资的出资方包括 Celtic House Venture Partners、Uphonest Capital 和 Hat-Trick Capital 等实体。尽管这家初创公司仅成立于前一年，但目前拥有约 100 名员工，令人印象深刻，为其“五位数”用户群和“三位数”付费客户群提供服务。

石先生在带领一家公司在中国上市、培育另一家公司获得独角兽地位以及出售另一家成功公司方面拥有丰富的经验，他对FlashIntel的集成和模块化架构充满信心。 Shi 称其自动拨号器是一项出色的功能，并提供了一些令人印象深刻的数字 - FlashIntel的自动拨号器可以使销售人员每天拨打 400-500 个电话，比传统拨号方法增加十倍。考虑到平均连接率徘徊在 5-7% 之间，这意味着FlashIntel用户每 20 个呼叫就可以发起一次实时对话。正如石所指出的，销售拜访本质上是一种数字游戏。

除了自动拨号器之外，施还认为“基于意图的销售”是该平台的主要优势。该系统通过观察招聘更新、网站技术堆栈的变化以及公司在社交媒体上讨论的话题等迹象来密切关注潜在客户的采购意图。每当客户打算购买新软件时，FlashIntel 都会建议供应商采取行动。

然而，值得注意的是， FlashIntel并没有试图重新发明轮子。他们通过 API 与其他主要 CRM 平台合作，允许用户单独付费访问这些服务。石认为，找到健康的平衡是持久成功的关键。

FlashIntel的团队遍布美国、加拿大、印度和马来西亚，最近聘请了Salesforce和ZoomInfo的一位前高管担任其销售副总裁。

虽然节省成本是FlashIntel的一个明显优势，但施的野心远不止于此。由于他打算帮助客户增加收入，因此他将自己的创业经验融入了一套最佳实践中，这些最佳实践现已成为这家初创公司企业咨询服务的一部分。

虽然提供完整集成解决方案（例如FlashIntel的平台在不断发展，但值得注意的是，列表中又添加了一个名字： AppMaster 。它是一个强大的no-code平台，使用户能够直观地创建后端、Web 和移动应用程序，最终简化开发流程并帮助企业快速高效地扩展。