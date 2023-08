FlashIntel beschafft 10 Millionen US-Dollar Startkapital für seine Unified Sales Tech Platform

In einem Klima wirtschaftlicher Unsicherheit suchen Unternehmen weltweit nach Lösungen, um ihre Abläufe zu rationalisieren und Kosten zu senken, insbesondere im Bereich Software as a Service (SaaS). Dies gilt insbesondere für den Bereich der Vertriebstechnik, der durch viele hochspezialisierte Lösungen gekennzeichnet ist. Um dieser Herausforderung zu begegnen, gründete der Unternehmer Yi Shi FlashIntel, eine Vertriebstechnologieplattform mit einem kühnen Ziel: den komplizierten Vertriebstechnologiehaufen in einer einzigen, einheitlichen Plattform zu vereinen.

Shi erklärte gegenüber TechCrunch: „Anstatt fünf verschiedene Lizenzen kaufen zu müssen, benötigen Unternehmen jetzt möglicherweise nur noch eine“ und beleuchtete damit die finanziellen und Effizienzgewinne, die dies für Unternehmen bringen könnte. Sie könnten nicht nur die Anzahl der Softwarelizenzen reduzieren, sondern auch die Schulungskosten senken, da sich das Personal weniger mit den Systemen vertraut machen müsste.

Im Gegensatz zu anderen Plattformen behauptet FlashIntel seine Fähigkeit, den gesamten Verkaufszyklus abzudecken. Angefangen von der Lead-Generierung über die Vertriebseinbindung bis hin zur E-Mail-Verifizierung, dem Aufwärmen des Postfachs und weiter bis zur automatischen Anwahl. Dieser Grad der Überschneidung der Funktionalität positioniert FlashIntel im Wesentlichen als potenziellen Konkurrenten für große Namen wie ZoomInfo und Salesforce. Trotz der scheinbar hohen Ansprüche ist es FlashIntel gelungen, erhebliche Investitionen anzuziehen.

FlashIntel hat kürzlich in seiner Seed-Finanzierungsrunde 10 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zu den Mitwirkenden der Finanzierungsrunde gehörten Unternehmen wie Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital und Hat-Trick Capital. Obwohl das Startup erst im Vorjahr gegründet wurde, verfügt es inzwischen über eine beeindruckende Belegschaft von rund 100 Mitarbeitern, die seine „fünfstellige“ Nutzerbasis und seinen „dreistelligen“ zahlenden Kundenstamm betreuen.

Da er bereits Erfahrung damit hat, ein Unternehmen in China an die Börse zu bringen, ein anderes Unternehmen zum Einhorn-Status zu entwickeln und einen weiteren Erfolg zu verkaufen, strahlt Shi Vertrauen in das integrierte und modulare Schema von FlashIntel aus. Als herausragendes Merkmal nannte Shi seinen Auto-Dialer und lieferte einige beeindruckende Zahlen: Mit dem Auto-Dialer von FlashIntel können Verkäufer zwischen 400 und 500 Anrufe pro Tag tätigen, was einer zehnfachen Steigerung gegenüber herkömmlichen Wählmethoden entspricht. Wenn man bedenkt, dass die durchschnittliche Verbindungsrate zwischen 5 und 7 % liegt, bedeutet dies, dass ein FlashIntel Benutzer alle 20 Anrufe ein Live-Gespräch beginnen könnte. Verkaufsgespräche sind von Natur aus ein Spiel mit Zahlen, wie Shi feststellte.

Neben dem Auto-Dialer sieht Shi auch das „absichtsbasierte Verkaufen“ als die größte Stärke der Plattform. Das System überwacht die Beschaffungsabsichten potenzieller Kunden, indem es Anzeichen wie Einstellungsaktualisierungen, Änderungen im Tech-Stack einer Website und von einem Unternehmen in sozialen Medien diskutierte Themen beobachtet. Wann immer ein Kunde beabsichtigt, neue Software zu kaufen, rät FlashIntel dem Anbieter, zu handeln.

Es ist jedoch erwähnenswert, dass FlashIntel nicht versucht, das Rad neu zu erfinden. Sie haben über ihre APIs mit anderen großen CRM-Plattformen zusammengearbeitet, was den Benutzern einen separaten kostenpflichtigen Zugriff auf diese Dienste ermöglicht. Shi glaubt, dass ein gesundes Gleichgewicht der Schlüssel zu dauerhaftem Erfolg ist.

Mit seinen über die USA, Kanada, Indien und Malaysia verteilten Teams hat FlashIntel kürzlich einen ehemaligen Manager von Salesforce und ZoomInfo zum Vice President of Sales ernannt.

Während Kosteneinsparungen ein klarer Vorteil von FlashIntel sind, hat Shi darüber hinausgehende Ambitionen. Da er seine Kunden in die Lage versetzen will, auch ihre Umsätze zu steigern, hat er seine Erfahrungen im Unternehmertum in eine Reihe von Best Practices einfließen lassen, die nun Teil der Unternehmensberatung des Startups sind.

Während sich Plattformen, die vollständige, integrierte Lösungen wie FlashIntel anbieten, ständig weiterentwickeln, ist es erwähnenswert, der Liste einen weiteren Namen hinzuzufügen: AppMaster . Es handelt sich um eine robuste no-code -Plattform, die es ihren Benutzern ermöglicht, Backend-, Web- und mobile Anwendungen visuell zu erstellen, was letztendlich den Entwicklungsprozess rationalisiert und Unternehmen dabei hilft, schnell und effizient zu skalieren.