FlashIntel pozyskuje finansowanie początkowe w wysokości 10 mln USD na swoją ujednoliconą platformę techniczną sprzedaży

W klimacie ekonomicznej niepewności firmy na całym świecie poszukują rozwiązań usprawniających ich działalność i obniżających koszty, szczególnie w sferze oprogramowania jako usługi (SaaS). Dotyczy to zwłaszcza sektora technologii sprzedaży, który charakteryzuje się wieloma wysoce wyspecjalizowanymi rozwiązaniami. Aby sprostać temu wyzwaniu, przedsiębiorca Yi Shi założył FlashIntel, platformę technologii sprzedaży, której przyświecał śmiały cel: zebranie skomplikowanej technologii sprzedaży w jedną, ujednoliconą platformę.

Shi wyjaśnił TechCrunch: „Teraz, zamiast kupować pięć różnych licencji, firmy mogą wymagać tylko jednej”, rzucając światło na korzyści finansowe i wydajnościowe, jakie może to przynieść firmom. Oprócz zmniejszenia liczby licencji na oprogramowanie, mogliby również obniżyć wydatki na szkolenia, biorąc pod uwagę mniejszą liczbę systemów, z którymi personel musiałby się zapoznać.

W przeciwieństwie do innych platform, FlashIntel potwierdza swoją zdolność do pokrycia całego cyklu sprzedaży. Począwszy od generowania leadów, poprzez zaangażowanie w sprzedaż, weryfikację poczty e-mail, rozgrzewanie skrzynki pocztowej, aż po automatyczne wybieranie numeru. Ten poziom nakładania się funkcjonalności zasadniczo pozycjonuje FlashIntel jako potencjalnego konkurenta dla wielkich marek, takich jak ZoomInfo i Salesforce. Pomimo pozornie wzniosłych twierdzeń, FlashIntel zdołał przyciągnąć znaczne inwestycje.

FlashIntel zebrał ostatnio 10 milionów dolarów w swojej rundzie finansowania początkowego. Wśród uczestników rundy finansowania znalazły się takie podmioty jak Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital i Hat-Trick Capital. Pomimo tego, że został założony dopiero w poprzednim roku, startup ma obecnie imponującą siłę roboczą liczącą około 100 pracowników obsługujących „pięciocyfrową” bazę użytkowników i „trzycyfrową” bazę płacących klientów.

Mając już doświadczenie w wprowadzaniu jednej firmy na giełdę w Chinach, rozwijaniu innej, aby osiągnąć status jednorożca i sprzedawaniu kolejnego sukcesu, Shi emanuje zaufaniem do zintegrowanego i modułowego schematu FlashIntel. Powołując się na funkcję automatycznego wybierania numerów, firma Shi przedstawiła imponujące liczby — automatyczny dialer firmy FlashIntel może umożliwić sprzedawcom wykonanie od 400 do 500 połączeń dziennie, co stanowi dziesięciokrotny wzrost w porównaniu z konwencjonalnymi metodami wybierania numerów. Biorąc pod uwagę średni wskaźnik połączenia oscylujący między 5-7%, oznacza to, że użytkownik FlashIntel może inicjować rozmowę na żywo co 20 połączeń. Rozmowy sprzedażowe są z natury grą liczbową, jak zauważył Shi.

Oprócz automatycznego wybierania numerów, Shi uważa również „sprzedaż intencji” za główną zaletę platformy. System monitoruje intencje zakupowe potencjalnych klientów, obserwując oznaki, takie jak aktualizacje rekrutacji, zmiany w stosie technologicznym strony internetowej oraz tematy omawiane w mediach społecznościowych przez firmę. Zawsze, gdy klient zamierza kupić nowe oprogramowanie, FlashIntel doradza dostawcy podjęcie działań.

Warto jednak zauważyć, że FlashIntel nie próbuje wymyślać koła na nowo. Współpracowali z innymi głównymi platformami CRM za pośrednictwem swoich interfejsów API, co umożliwia użytkownikom osobny płatny dostęp do tych usług. Shi wierzy, że znalezienie zdrowej równowagi jest kluczem do trwałego sukcesu.

Ze swoimi zespołami rozsianymi po Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Indiach i Malezji, FlashIntel zatrudnił niedawno byłego dyrektora Salesforce i ZoomInfo na stanowisko wiceprezesa ds. sprzedaży.

Chociaż oszczędność kosztów jest wyraźną zaletą FlashIntel, Shi ma ambicje wykraczające poza to. Ponieważ zamierza wyposażyć klientów w narzędzia zwiększające ich dochody, wplótł swoje doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości w zestaw najlepszych praktyk, które teraz stanowią część usługi konsultingowej dla przedsiębiorstw.

