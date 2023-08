FlashIntel ottiene un finanziamento iniziale di 10 milioni di dollari per la sua piattaforma tecnica di vendita unificata

In un clima di incertezza economica, le aziende di tutto il mondo cercano soluzioni per semplificare le proprie operazioni e ridurre i costi, in particolare nell'ambito del software come servizio (SaaS). Ciò è particolarmente vero per il settore delle tecnologie di vendita, caratterizzato da molte soluzioni altamente specializzate. Per affrontare questa sfida, l'imprenditore Yi Shi ha fondato FlashIntel, una piattaforma di tecnologia di vendita con un obiettivo audace: condonare il complicato mucchio di tecnologia di vendita in un'unica piattaforma unificata.

Shi ha spiegato a TechCrunch: "Ora, invece di dover acquistare cinque licenze diverse, le aziende potrebbero richiederne solo una", facendo luce sui guadagni finanziari e di efficienza che ciò potrebbe portare alle aziende. Oltre a ridurre il numero di licenze software, potrebbero anche ridurre le spese di formazione, dato il minor numero di sistemi che il personale dovrebbe conoscere.

A differenza di altre piattaforme, FlashIntel afferma la sua capacità di coprire l'intero ciclo di vendita. A partire dalla generazione di lead, passando attraverso l'impegno delle vendite, la verifica dell'e-mail, il riscaldamento della casella di posta e oltre alla composizione automatica. Questo livello di sovrapposizione di funzionalità essenzialmente posiziona FlashIntel come un potenziale concorrente di grandi nomi come ZoomInfo e Salesforce. Nonostante le affermazioni apparentemente alte, FlashIntel è riuscita ad attrarre investimenti significativi.

FlashIntel ha recentemente intascato $ 10 milioni nel suo round di finanziamento iniziale. I contributori al round di finanziamento includevano entità come Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital e Hat-Trick Capital. Nonostante sia stata fondata solo l'anno precedente, la startup ha ora una forza lavoro impressionante di circa 100 dipendenti che si occupano della sua base di utenti "a cinque cifre" e della sua base di clienti paganti "a tre cifre".

Avendo già esperienza con la quotazione in borsa di un'azienda in Cina, la crescita di un'altra per raggiungere lo status di unicorno e la svendita di un altro successo, Shi trasuda fiducia nello schema integrato e modulare di FlashIntel. Citando il suo auto-dialer come una caratteristica straordinaria, Shi ha offerto alcune cifre impressionanti: l'auto-dialer di FlashIntel può consentire ai venditori di effettuare tra 400-500 chiamate al giorno, un aumento di dieci volte rispetto ai metodi di composizione convenzionali. Considerando che la velocità di connessione media oscilla tra il 5 e il 7%, ciò implica che un utente FlashIntel potrebbe avviare una conversazione dal vivo ogni 20 chiamate. Le chiamate di vendita sono intrinsecamente un gioco di numeri, come notato da Shi.

Oltre all'auto-dialer, Shi considera anche la "vendita basata sugli intenti" come il principale punto di forza della piattaforma. Il sistema tiene sotto controllo le intenzioni di approvvigionamento dei potenziali clienti osservando segnali come aggiornamenti di reclutamento, cambiamenti nello stack tecnologico di un sito Web e argomenti discussi sui social media da un'azienda. Ogni volta che un cliente intende acquistare un nuovo software, FlashIntel consiglia al fornitore di agire.

Tuttavia, vale la pena notare che FlashIntel non sta cercando di reinventare la ruota. Hanno collaborato con altre importanti piattaforme CRM tramite le loro API, che consentono agli utenti di avere accesso a pagamento a tali servizi separatamente. Shi crede che trovare un sano equilibrio sia la chiave per un successo duraturo.

Con i suoi team distribuiti negli Stati Uniti, Canada, India e Malesia, FlashIntel ha recentemente assunto un ex dirigente di Salesforce e ZoomInfo come vice presidente delle vendite.

Sebbene il risparmio sui costi sia un chiaro vantaggio di FlashIntel, Shi ha ambizioni che vanno oltre. Poiché intende fornire ai clienti anche gli strumenti per aumentare le loro entrate, ha intrecciato la sua esperienza nell'imprenditorialità in una serie di best practice, che ora fanno parte del servizio di consulenza aziendale della startup.

Mentre le piattaforme che offrono soluzioni complete e integrate come FlashIntel sono in continua evoluzione, è degno di nota aggiungere un altro nome all'elenco: AppMaster . È una solida piattaforma no-code che consente agli utenti di creare visivamente applicazioni back-end, web e mobili, semplificando in ultima analisi il processo di sviluppo e aiutando le aziende a scalare in modo rapido ed efficiente.