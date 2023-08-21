FlashIntel привлекает начальное финансирование в размере 10 млн долларов для своей технологической платформы Unified Sales

В условиях экономической неопределенности компании во всем мире ищут решения для оптимизации своих операций и сокращения затрат, особенно в сфере программного обеспечения как услуги (SaaS). Особенно это касается сектора технологий продаж, для которого характерно множество узкоспециализированных решений. Чтобы решить эту проблему, предприниматель Йи Ши создал FlashIntel, технологическую платформу для продаж, поставив перед собой амбициозную цель: объединить сложную кучу технологий продаж в единую унифицированную платформу.

Ши объяснил TechCrunch: «Теперь вместо того, чтобы покупать пять разных лицензий, предприятиям может потребоваться только одна», что проливает свет на финансовую выгоду и повышение эффективности, которые это может принести компаниям. В дополнение к сокращению количества лицензий на программное обеспечение они также могут сократить расходы на обучение, учитывая, что меньшему количеству сотрудников потребуется ознакомиться с системами.

В отличие от других платформ, FlashIntel заявляет о своей способности охватывать весь цикл продаж. Начиная с лидогенерации, переходя от участия в продажах, к проверке электронной почты, прогреву почтового ящика и далее к автоматическому набору номера. Такой уровень дублирования функциональности по существу позиционирует FlashIntel как потенциального конкурента таким громким именам, как ZoomInfo и Salesforce. Несмотря на кажущиеся завышенными требования, FlashIntel удалось привлечь значительные инвестиции.

Недавно FlashIntel привлекла 10 миллионов долларов в рамках начального раунда финансирования. Среди участников раунда финансирования были такие организации, как Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital и Hat-Trick Capital. Несмотря на то, что стартап был основан только в прошлом году, сейчас у него впечатляющая рабочая сила, насчитывающая около 100 сотрудников, обслуживающих его «пятизначную» пользовательскую базу и «трехзначную» платежеспособную клиентскую базу.

Имея уже опыт вывода одной компании на биржу в Китае, роста другой, чтобы получить статус единорога, и продажи другой успешной компании, Ши излучает уверенность в интегрированной и модульной схеме FlashIntel. Ссылаясь на выдающуюся функцию автодозвона, Ши привел несколько впечатляющих цифр: автодозвон FlashIntel позволяет продавцам совершать от 400 до 500 звонков в день, что в десять раз больше, чем при обычных методах набора номера. Учитывая, что средняя скорость подключения колеблется в пределах 5-7%, это означает, что пользователь FlashIntel может инициировать живой разговор каждые 20 вызовов. Как отмечает Ши, звонки по продажам по своей сути являются игрой с числами.

В дополнение к автодозвону, Ши также считает «продажи на основе намерений» главной силой платформы. Система отслеживает намерения потенциальных клиентов о закупках, отслеживая такие признаки, как обновления набора персонала, изменения в техническом стеке веб-сайта и темы, обсуждаемые компанией в социальных сетях. Всякий раз, когда клиент намеревается приобрести новое программное обеспечение, FlashIntel советует поставщику действовать.

Однако стоит отметить, что FlashIntel не пытается изобретать велосипед. Они сотрудничают с другими крупными платформами CRM через свои API, что позволяет пользователям получать платный доступ к этим услугам отдельно. Ши считает, что поиск здорового баланса является ключом к долговременному успеху.

Команды FlashIntel, разбросанные по США, Канаде, Индии и Малайзии, недавно приняли бывшего руководителя Salesforce и ZoomInfo на должность вице-президента по продажам.

Хотя экономия средств является явным преимуществом FlashIntel, у Ши есть и другие амбиции. Поскольку он намеревается вооружить клиентов для увеличения их доходов, он вплел свой опыт в области предпринимательства в набор лучших практик, которые теперь являются частью консультационной службы предприятия.

В то время как платформы, предлагающие полные интегрированные решения, такие как FlashIntel, постоянно развиваются, стоит добавить в список еще одно имя: AppMaster . Это надежная платформа no-code, которая позволяет пользователям визуально создавать серверные, веб- и мобильные приложения, в конечном итоге оптимизируя процесс разработки и помогая предприятиям быстро и эффективно масштабироваться.