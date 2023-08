FlashIntel verwerft startkapitaal van $ 10 miljoen voor zijn Unified Sales Tech Platform

In een klimaat van economische onzekerheid zoeken bedrijven wereldwijd naar oplossingen om hun activiteiten te stroomlijnen en kosten te besparen, met name op het gebied van software as a service (SaaS). Dit geldt met name voor de sector verkooptechnologie, die wordt gekenmerkt door veel zeer gespecialiseerde oplossingen. Om deze uitdaging aan te gaan, richtte ondernemer Yi Shi FlashIntel op, een verkooptechnologieplatform met een gedurfd doel: de gecompliceerde stapel verkooptechnologie vergoelijken in één enkel, verenigd platform.

Shi legde aan TechCrunch uit: "Nu, in plaats van vijf verschillende licenties te moeten kopen, hebben bedrijven er misschien maar één nodig", wat licht werpt op de financiële en efficiëntiewinsten die dit voor bedrijven zou kunnen opleveren. Naast het verminderen van het aantal softwarelicenties, zouden ze ook kunnen bezuinigen op opleidingskosten, aangezien het personeel met minder systemen vertrouwd hoeft te raken.

In tegenstelling tot andere platforms beweert FlashIntel zijn vermogen om de gehele verkoopcyclus te dekken. Beginnend bij het genereren van leads, via verkoopbetrokkenheid, naar e-mailverificatie, opwarming van de mailbox en verder naar automatisch kiezen. Dit niveau van overlap in functionaliteit positioneert FlashIntel in wezen als een potentiële concurrent van grote namen als ZoomInfo en Salesforce. Ondanks de ogenschijnlijk verheven claims is FlashIntel erin geslaagd aanzienlijke investeringen aan te trekken.

FlashIntel heeft onlangs $ 10 miljoen in zijn eigen financieringsronde gepot. Bijdragen aan de financieringsronde waren onder meer Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital en Hat-Trick Capital. Ondanks dat het pas vorig jaar werd opgericht, heeft de startup nu een indrukwekkend personeelsbestand van ongeveer 100 werknemers die zich bezighouden met zijn "vijfcijferige" gebruikersbestand en "driecijferige" betalende klantenbestand.

Shi heeft al ervaring met het naar de beurs brengen van een bedrijf in China, het laten groeien van een ander bedrijf om de status van eenhoorn te bereiken en het verkopen van weer een succes. Shi straalt vertrouwen uit in het geïntegreerde en modulaire schema van FlashIntel. Onder verwijzing naar de automatische kiezer als een opvallend kenmerk, kwam Shi met een aantal indrukwekkende cijfers: de automatische kiezer van FlashIntel kan verkopers in staat stellen tussen de 400 en 500 oproepen per dag te plaatsen, een tienvoudige toename ten opzichte van conventionele kiesmethoden. Aangezien het gemiddelde verbindingspercentage schommelt tussen 5-7%, betekent dit dat een FlashIntel gebruiker elke 20 oproepen een live gesprek kan starten. Verkoopgesprekken zijn inherent een getallenspel, zoals opgemerkt door Shi.

Naast de auto-dialer ziet Shi ook 'intent-based selling' als de belangrijkste kracht van het platform. Het systeem houdt de aankoopintenties van potentiële klanten in de gaten door tekenen te observeren zoals updates over werving, veranderingen in de technische stack van een website en onderwerpen die door een bedrijf op sociale media worden besproken. Wanneer een klant van plan is nieuwe software aan te schaffen, adviseert FlashIntel de leverancier om actie te ondernemen.

Het is echter vermeldenswaard dat FlashIntel niet probeert het wiel opnieuw uit te vinden. Ze hebben samengewerkt met andere grote CRM-platforms via hun API's, waardoor gebruikers afzonderlijk betaalde toegang tot die services hebben. Shi gelooft dat het vinden van een gezonde balans de sleutel is tot blijvend succes.

Met zijn teams verspreid over de VS, Canada, India en Maleisië, heeft FlashIntel onlangs een voormalig executive van Salesforce en ZoomInfo aan boord genomen als vice-president verkoop.

Hoewel kostenbesparing een duidelijk voordeel is van FlashIntel, heeft Shi nog meer ambities. Omdat hij van plan is klanten uit te rusten om ook hun omzet te verhogen, heeft hij zijn ervaring in ondernemerschap verweven in een reeks best practices, die nu deel uitmaken van de bedrijfsadviesdienst van de startup.

