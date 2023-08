FlashIntel obtém financiamento inicial de US$ 10 milhões para sua plataforma de tecnologia de vendas unificada

Em um clima de incerteza econômica, as empresas buscam globalmente soluções para agilizar suas operações e cortar custos, principalmente na esfera de software como serviço (SaaS). Isso é especialmente verdadeiro para o setor de tecnologia de vendas, caracterizado por muitas soluções altamente especializadas. Para enfrentar esse desafio, o empresário Yi Shi criou FlashIntel, uma plataforma de tecnologia de vendas com um objetivo audacioso: converter a complicada pilha de tecnologia de vendas em uma única plataforma unificada.

Shi explicou ao TechCrunch: “Agora, em vez de ter que comprar cinco licenças diferentes, as empresas podem exigir apenas uma”, esclarecendo os ganhos financeiros e de eficiência que isso pode trazer para as empresas. Além de reduzir o número de licenças de software, eles também poderiam reduzir as despesas de treinamento, uma vez que menos funcionários precisariam se familiarizar com os sistemas.

Ao contrário de outras plataformas, FlashIntel afirma sua capacidade de cobrir todo o ciclo de vendas. A partir da geração de leads, passando pelo engajamento de vendas, verificação de e-mail, aquecimento da caixa de correio e discagem automática. Esse nível de sobreposição na funcionalidade basicamente posiciona FlashIntel como um concorrente em potencial de grandes nomes como ZoomInfo e Salesforce. Apesar das alegações aparentemente elevadas, FlashIntel conseguiu atrair investimentos significativos.

FlashIntel embolsou recentemente US$ 10 milhões em sua rodada de financiamento inicial. Os contribuintes para a rodada de financiamento incluíram entidades como Celtic House Venture Partners, Uphonest Capital e Hat-Trick Capital. Apesar de ter sido fundada apenas no ano anterior, a startup agora tem uma força de trabalho impressionante de cerca de 100 funcionários, atendendo à sua base de usuários de “cinco dígitos” e base de clientes pagantes de “três dígitos”.

Já tendo experiência em abrir o capital de uma empresa na China, desenvolver outra para atingir o status de unicórnio e vender outro sucesso, Shi exala confiança no esquema integrado e modular da FlashIntel. Citando seu discador automático como um recurso de destaque, Shi apresentou alguns números impressionantes - o discador automático da FlashIntel pode permitir que os vendedores façam entre 400 e 500 chamadas por dia, um aumento de dez vezes em relação aos métodos de discagem convencionais. Considerando que a taxa média de conexão oscila entre 5-7%, isso implica que um usuário FlashIntel pode iniciar uma conversa ao vivo a cada 20 chamadas. As chamadas de vendas são inerentemente um jogo de números, conforme observado por Shi.

Além do discador automático, Shi também considera a 'venda baseada em intenção' como o principal ponto forte da plataforma. O sistema monitora as intenções de aquisição de clientes em potencial, observando sinais como atualizações de recrutamento, mudanças na pilha de tecnologia de um site e tópicos discutidos nas mídias sociais por uma empresa. Sempre que um cliente pretende adquirir um novo software, a FlashIntel aconselha o fornecedor a agir.

No entanto, vale a pena notar que FlashIntel não está tentando reinventar a roda. Eles colaboraram com outras grandes plataformas de CRM por meio de suas APIs, o que permite que os usuários tenham acesso pago a esses serviços separadamente. Shi acredita que encontrar um equilíbrio saudável é a chave para o sucesso duradouro.

Com suas equipes espalhadas pelos Estados Unidos, Canadá, Índia e Malásia, FlashIntel recentemente contratou um ex-executivo da Salesforce e ZoomInfo como seu vice-presidente de vendas.

Embora a economia de custos seja uma clara vantagem do FlashIntel, Shi tem ambições além disso. Como ele pretende equipar os clientes para aumentar suas receitas também, ele combinou sua experiência em empreendedorismo em um conjunto de melhores práticas, que agora fazem parte do serviço de consultoria empresarial da startup.

