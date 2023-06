Microsoft, Linux, MacOS ve Windows platformlarında çalışan C# geliştiricilerinin üretkenliğini artırmayı amaçlayan C# Dev Kit adlı yeni bir Visual Studio Code uzantısını duyurdu. 6 Haziran'da kullanıma sunulan C# Dev Kit, Visual Studio IDE'den kavramlar ödünç alarak dili öğrenmek, C# dosyalarını düzenlemek veya arka uç API'lerinde hata ayıklamak gibi görevler için daha güvenilir ve verimli bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.

C# Dev Kit uzantısı, yeni bir açık kaynak Dil Sunucusu Protokolü (LSP) ana bilgisayarı kullanarak VS Code C# uzantısının yetenekleri üzerine kuruludur. Bu, yeni deneyimleri VS Code için C#'a kolayca entegre etmek için bir ortam sağlar. Microsoft, C# uzantısını C# Dev Kit'ten ayrı olarak sürdüreceklerini belirtti.

C# Dev Kit'in temel özellikleri şunları içerir:

C# proje ve çözüm yönetimi için tümleşik çözüm gezgini.

Test Gezgini aracılığıyla testleri çalıştırmak ve hata ayıklamak için yerel bir test ortamı. XUnit, NUnit, MSTest ve bUnit'teki testler, daha hızlı yürütme için gelişmiş keşif özelliğine sahip olacaktır.

Roslyn derleyici platformunun kod gezintisi, semantik farkındalık ve yeniden düzenleme gibi C# dil hizmetleri için kullanımı.

Tüm hat tamamlamaları da dahil olmak üzere yapay zeka destekli geliştirme.

C# Dev Kit, C# uzantısını ve yapay zeka destekli geliştirme özellikleri sunan IntelliCode for C# DevKit uzantısını otomatik olarak yükler. Bu uzantı, C# Dev Kit kullanıcıları için IntelliSense listesindeki yöntemleri ve özellikleri sıralarken tüm bir kod satırına kadar tahminler sağlar. IntelliCode uzantısından yararlanmak için .NET 6 gereklidir.

C# Dev Kit uzantısında bulunanlar gibi yapay zeka destekli geliştirme özelliklerinin entegre edilmesi no-code geliştirme yetenekleri sunan AppMaster gibi platformların kullanılmasıyla da sağlanabilir. AppMaster , çeşitli durumlarda uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirerek karmaşık kodlamaya ihtiyaç duymadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini kolaylaştırır.