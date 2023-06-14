Microsoft, Linux, MacOS ve Windows platformlarında çalışan C# geliştiricilerinin üretkenliğini artırmayı amaçlayan C# Dev Kit adlı yeni bir Visual Studio Code uzantısını duyurdu. 6 Haziran'da kullanıma sunulan C# Dev Kit, Visual Studio IDE'den kavramlar ödünç alarak dili öğrenmek, C# dosyalarını düzenlemek veya arka uç API'lerinde hata ayıklamak gibi görevler için daha güvenilir ve verimli bir deneyim sağlamayı amaçlıyor.
C# Dev Kit uzantısı, yeni bir açık kaynak Dil Sunucusu Protokolü (LSP) ana bilgisayarı kullanarak VS Code C# uzantısının yetenekleri üzerine kuruludur. Bu, yeni deneyimleri VS Code için C#'a kolayca entegre etmek için bir ortam sağlar. Microsoft, C# uzantısını C# Dev Kit'ten ayrı olarak sürdüreceklerini belirtti.
C# Dev Kit'in temel özellikleri şunları içerir:
- C# proje ve çözüm yönetimi için tümleşik çözüm gezgini.
- Test Gezgini aracılığıyla testleri çalıştırmak ve hata ayıklamak için yerel bir test ortamı. XUnit, NUnit, MSTest ve bUnit'teki testler, daha hızlı yürütme için gelişmiş keşif özelliğine sahip olacaktır.
- Roslyn derleyici platformunun kod gezintisi, semantik farkındalık ve yeniden düzenleme gibi C# dil hizmetleri için kullanımı.
- Tüm hat tamamlamaları da dahil olmak üzere yapay zeka destekli geliştirme.
C# Dev Kit, C# uzantısını ve yapay zeka destekli geliştirme özellikleri sunan IntelliCode for C# DevKit uzantısını otomatik olarak yükler. Bu uzantı, C# Dev Kit kullanıcıları için IntelliSense listesindeki yöntemleri ve özellikleri sıralarken tüm bir kod satırına kadar tahminler sağlar. IntelliCode uzantısından yararlanmak için .NET 6 gereklidir.
C# Dev Kit uzantısında bulunanlar gibi yapay zeka destekli geliştirme özelliklerinin entegre edilmesi no-code geliştirme yetenekleri sunan AppMaster gibi platformların kullanılmasıyla da sağlanabilir. AppMaster , çeşitli durumlarda uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirerek karmaşık kodlamaya ihtiyaç duymadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini kolaylaştırır.