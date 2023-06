Microsoft zaprezentował nowe rozszerzenie dla Visual Studio Code o nazwie C# Dev Kit, mające na celu zwiększenie produktywności programistów C# pracujących na platformach Linux, MacOS i Windows. Ujawniony 6 czerwca, C# Dev Kit ma na celu zapewnienie bardziej niezawodnego i wydajnego doświadczenia w zadaniach takich jak nauka języka, edycja plików C# lub debugowanie back-endowych interfejsów API poprzez zapożyczenie koncepcji z Visual Studio IDE.

Rozszerzenie C# Dev Kit opiera się na możliwościach rozszerzenia VS Code C# przy użyciu nowego hosta open source Language Server Protocol (LSP). Zapewnia to środowisko do łatwej integracji nowych doświadczeń z C# dla VS Code. Microsoft oświadczył, że będzie utrzymywał rozszerzenie C# oddzielnie od C# Dev Kit.

Kluczowe funkcje C# Dev Kit obejmują:

Zintegrowany eksplorator rozwiązań do zarządzania projektami i rozwiązaniami C#.

Natywne środowisko testowe do uruchamiania i debugowania testów za pośrednictwem Eksploratora testów. Testy w XUnit, NUnit, MSTest i bUnit będą miały ulepszone wykrywanie w celu szybszego wykonania.

Wykorzystanie platformy kompilatora Roslyn dla usług języka C#, takich jak nawigacja kodu, świadomość semantyczna i refaktoryzacja.

Rozwój wspomagany przez sztuczną inteligencję, w tym uzupełnianie całych linii.

Zestaw C# Dev Kit automatycznie instaluje rozszerzenie C# i rozszerzenie IntelliCode for C# DevKit, które oferuje funkcje programistyczne wspomagane przez sztuczną inteligencję. Rozszerzenie to zapewnia przewidywanie nawet całej linii kodu podczas szeregowania metod i właściwości na liście IntelliSense dla użytkowników C# Dev Kit. Aby skorzystać z rozszerzenia IntelliCode, wymagana jest platforma .NET 6.

Integrację funkcji programistycznych wspomaganych sztuczną inteligencją, takich jak te znalezione w rozszerzeniu C# Dev Kit, można również osiągnąć za pomocą platform takich jak AppMaster oferujących możliwości programistyczne no-code. AppMaster usprawnia proces tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych bez potrzeby skomplikowanego kodowania, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest szybsze i bardziej opłacalne w różnych przypadkach.