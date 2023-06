Microsoft a dévoilé une nouvelle extension pour Visual Studio Code, appelée C# Dev Kit, qui vise à améliorer la productivité des développeurs C# travaillant sur les plates-formes Linux, MacOS et Windows. Dévoilé le 6 juin, le C# Dev Kit vise à fournir une expérience plus fiable et plus efficace pour des tâches telles que l'apprentissage du langage, l'édition de fichiers C# ou le débogage d'API back-end en empruntant des concepts à l'IDE Visual Studio.

L'extension C# Dev Kit s'appuie sur les capacités de l'extension VS Code C# à l'aide d'un nouvel hôte LSP (Language Server Protocol) open source. Il s'agit d'un environnement permettant d'intégrer facilement de nouvelles expériences dans C# pour VS Code. Microsoft a déclaré qu'il maintiendrait l'extension C# séparément du kit de développement C#.

Les principales caractéristiques du kit de développement C# sont les suivantes

Un explorateur de solutions intégré pour la gestion des projets et des solutions C#.

Un environnement de test natif pour exécuter et déboguer des tests via l'explorateur de tests. Les tests XUnit, NUnit, MSTest et bUnit bénéficieront d'une découverte améliorée pour une exécution plus rapide.

Utilisation de la plateforme de compilation Roslyn pour les services du langage C# tels que la navigation dans le code, la connaissance sémantique et le refactoring.

Développement assisté par l'IA, y compris la complétion de lignes entières.

Le kit de développement C# installe automatiquement l'extension C# et l'extension IntelliCode for C# DevKit, qui offre des fonctionnalités de développement assisté par l'IA. Cette extension permet de prédire jusqu'à une ligne entière de code tout en classant les méthodes et les propriétés dans la liste IntelliSense pour les utilisateurs du Dev Kit C#. Pour bénéficier de l'extension IntelliCode, .NET 6 est nécessaire.

