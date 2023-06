Компания Microsoft представила новое расширение для Visual Studio Code под названием C# Dev Kit, направленное на повышение производительности разработчиков C#, работающих на платформах Linux, MacOS и Windows. Представленный 6 июня, C# Dev Kit призван обеспечить более надежный и эффективный опыт для таких задач, как изучение языка, редактирование файлов C# или отладка внутренних API, заимствуя концепции из Visual Studio IDE.

Расширение C# Dev Kit опирается на возможности расширения VS Code C#, используя новый хост Language Server Protocol (LSP) с открытым исходным кодом. Это обеспечивает среду для легкой интеграции нового опыта в C# для VS Code. Microsoft заявила, что будет поддерживать расширение C# отдельно от C# Dev Kit.

Ключевые особенности C# Dev Kit включают:

Интегрированный проводник решений для управления проектами и решениями на C#.

Встроенная среда тестирования для запуска и отладки тестов с помощью Test Explorer. Тесты XUnit, NUnit, MSTest и bUnit будут иметь улучшенное обнаружение для более быстрого выполнения.

Использование платформы компилятора Roslyn для сервисов языка C#, таких как навигация по коду, семантическое понимание и рефакторинг.

Разработка с помощью искусственного интеллекта, включая завершение всей строки.

C# Dev Kit автоматически устанавливает расширение C# и расширение IntelliCode for C# DevKit, которое предлагает функции разработки с помощью искусственного интеллекта. Это расширение обеспечивает прогнозирование до целой строки кода при ранжировании методов и свойств в списке IntelliSense для пользователей C# Dev Kit. Чтобы воспользоваться преимуществами расширения IntelliCode, требуется .NET 6.

