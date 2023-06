Microsoft ได้เปิดตัวส่วนขยายใหม่สำหรับ Visual Studio Code ที่เรียกว่า C# Dev Kit ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา C# ที่ทำงานบนแพลตฟอร์ม Linux, MacOS และ Windows เปิดตัวเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน C# Dev Kit มีเป้าหมายเพื่อมอบประสบการณ์ที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับงานต่างๆ เช่น การเรียนรู้ภาษา การแก้ไขไฟล์ C# หรือการดีบัก API ส่วนหลังโดยยืมแนวคิดจาก Visual Studio IDE

ส่วนขยาย C# Dev Kit สร้างขึ้นจากความสามารถของส่วนขยาย VS Code C# โดยใช้โฮสต์โอเพ่นซอร์ส Language Server Protocol (LSP) ใหม่ สิ่งนี้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมเพื่อรวมประสบการณ์ใหม่เข้ากับ C# สำหรับ VS Code ได้อย่างง่ายดาย Microsoft ระบุว่าพวกเขาจะดูแลส่วนขยาย C# แยกต่างหากจาก C# Dev Kit

คุณสมบัติที่สำคัญของ C# Dev Kit ได้แก่:

ตัวสำรวจโซลูชันแบบรวมสำหรับโครงการ C# และการจัดการโซลูชัน

สภาพแวดล้อมการทดสอบแบบเนทีฟเพื่อรันและดีบักการทดสอบผ่าน Test Explorer การทดสอบใน XUnit, NUnit, MSTest และ bUnit จะมีการค้นพบที่ดีขึ้นเพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้น

การใช้แพลตฟอร์มคอมไพเลอร์ของ Roslyn สำหรับบริการภาษา C# เช่น การนำทางโค้ด การรับรู้ความหมาย และการปรับโครงสร้างใหม่

การพัฒนาที่ได้รับความช่วยเหลือจาก AI รวมถึงการทำให้เสร็จทั้งสาย

C# Dev Kit จะติดตั้งส่วนขยาย C# และ IntelliCode สำหรับส่วนขยาย C# DevKit โดยอัตโนมัติ ซึ่งนำเสนอคุณลักษณะการพัฒนาโดยใช้ AI ช่วย ส่วนขยายนี้ให้การคาดคะเนของโค้ดสูงสุดทั้งบรรทัดในขณะที่จัดอันดับเมธอดและคุณสมบัติในรายการ IntelliSense สำหรับผู้ใช้ C# Dev Kit หากต้องการใช้ประโยชน์จากส่วนขยาย IntelliCode จำเป็นต้องมี .NET 6

