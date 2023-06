Microsoft ha presentado una nueva extensión para Visual Studio Code llamada C# Dev Kit, destinada a mejorar la productividad de los desarrolladores de C# que trabajan en plataformas Linux, MacOS y Windows. Presentado el 6 de junio, el C# Dev Kit pretende ofrecer una experiencia más fiable y eficiente para tareas como el aprendizaje del lenguaje, la edición de archivos C# o la depuración de API back-end, tomando prestados conceptos del IDE de Visual Studio.

La extensión C# Dev Kit se basa en las capacidades de la extensión VS Code C# utilizando un nuevo host de código abierto Language Server Protocol (LSP). Esto proporciona un entorno para integrar fácilmente nuevas experiencias en C# para VS Code. Microsoft ha declarado que mantendrá la extensión C# separada del C# Dev Kit.

Las principales características del C# Dev Kit incluyen:

Explorador de soluciones integrado para la gestión de proyectos y soluciones de C#.

Un entorno de pruebas nativo para ejecutar y depurar pruebas mediante el explorador de pruebas. Las pruebas en XUnit, NUnit, MSTest y bUnit tendrán un descubrimiento mejorado para una ejecución más rápida.

Utilización de la plataforma del compilador Roslyn para servicios de lenguaje C# como navegación de código, conciencia semántica y refactorización.

Desarrollo asistido por IA, incluida la compleción de líneas completas.

C# Dev Kit instala automáticamente la extensión C# y la extensión IntelliCode para C# DevKit, que ofrece funciones de desarrollo asistido por IA. Esta extensión proporciona predicciones de hasta una línea entera de código mientras clasifica métodos y propiedades en la lista de IntelliSense para los usuarios de C# Dev Kit. Para aprovechar las ventajas de la extensión IntelliCode, es necesario disponer de .NET 6.

