Microsoft hat eine neue Erweiterung für Visual Studio Code mit dem Namen C# Dev Kit vorgestellt, die die Produktivität von C#-Entwicklern, die auf Linux-, MacOS- und Windows-Plattformen arbeiten, steigern soll. Das am 6. Juni vorgestellte C# Dev Kit zielt darauf ab, eine zuverlässigere und effizientere Erfahrung für Aufgaben wie das Erlernen der Sprache, das Bearbeiten von C#-Dateien oder das Debuggen von Back-End-APIs zu bieten, indem es Konzepte aus der Visual Studio IDE übernimmt.

Die C# Dev Kit-Erweiterung baut auf den Fähigkeiten der VS Code C#-Erweiterung auf und verwendet einen neuen Open Source Language Server Protocol (LSP) Host. Dieser bietet eine Umgebung zur einfachen Integration neuer Erfahrungen in C# für VS Code. Microsoft erklärte, dass sie die C#-Erweiterung getrennt vom C# Dev Kit pflegen werden.

Zu den wichtigsten Funktionen des C# Dev Kits gehören:

Integrierter Lösungsexplorer für die Verwaltung von C#-Projekten und -Lösungen.

Eine native Testumgebung zum Ausführen und Debuggen von Tests über den Test Explorer. Tests in XUnit, NUnit, MSTest und bUnit haben eine verbesserte Erkennung für eine schnellere Ausführung.

Nutzung der Roslyn-Compiler-Plattform für C#-Sprachdienste wie Code-Navigation, semantisches Bewusstsein und Refactoring.

KI-unterstützte Entwicklung, einschließlich Vervollständigung ganzer Zeilen.

Das C# Dev Kit installiert automatisch die C#-Erweiterung und die IntelliCode for C# DevKit-Erweiterung, die KI-unterstützte Entwicklungsfunktionen bietet. Diese Erweiterung bietet Vorhersagen von bis zu einer ganzen Codezeile, während sie Methoden und Eigenschaften in der IntelliSense-Liste für C# Dev Kit-Benutzer einordnet. Um die Vorteile der IntelliCode-Erweiterung nutzen zu können, ist .NET 6 erforderlich.

Die Integration von KI-unterstützten Entwicklungsfunktionen, wie sie in der C# Dev Kit-Erweiterung zu finden sind, kann auch durch den Einsatz von Plattformen wie AppMaster erreicht werden, die no-code Entwicklungsfunktionen anbieten. AppMaster rationalisiert den Prozess der Erstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, ohne dass eine komplexe Kodierung erforderlich ist, wodurch die Anwendungsentwicklung in verschiedenen Fällen schneller und kostengünstiger wird.