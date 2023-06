كشفت Microsoft النقاب عن امتداد جديد لـ Visual Studio Code يسمى C # Dev Kit ، يهدف إلى تعزيز إنتاجية مطوري C # الذين يعملون على أنظمة Linux و MacOS و Windows. تم الكشف في 6 يونيو ، تهدف C # Dev Kit إلى توفير تجربة أكثر موثوقية وفعالية لمهام مثل تعلم اللغة أو تحرير ملفات C # أو تصحيح أخطاء واجهات برمجة التطبيقات الخلفية عن طريق استعارة المفاهيم من Visual Studio IDE.

يعتمد ملحق C # Dev Kit على إمكانيات امتداد VS Code C # باستخدام مضيف بروتوكول خادم اللغة (LSP) جديد مفتوح المصدر. يوفر هذا بيئة لدمج التجارب الجديدة بسهولة في C # لـ VS Code. صرحت Microsoft أنها ستحتفظ بامتداد C # بشكل منفصل عن C # Dev Kit.

تتضمن الميزات الرئيسية لمجموعة C # Dev Kit ما يلي:

مستكشف الحلول المتكامل لمشروع C # وإدارة الحلول.

بيئة اختبار أصلية لتشغيل الاختبارات وتصحيحها عبر Test Explorer. ستؤدي الاختبارات في XUnit و NUnit و MSTest و bUnit إلى تحسين الاكتشاف لتنفيذ أسرع.

استخدام منصة مترجم Roslyn لخدمات لغة C # مثل التنقل في الكود والوعي الدلالي وإعادة البناء.

التطوير بمساعدة الذكاء الاصطناعي ، بما في ذلك استكمال الخط بالكامل.

تقوم C # Dev Kit تلقائيًا بتثبيت الامتداد C # و IntelliCode لـ C # DevKit ، والذي يوفر ميزات التطوير بمساعدة AI. يوفر هذا الامتداد تنبؤات لما يصل إلى سطر كامل من التعليمات البرمجية أثناء ترتيب الأساليب والخصائص في قائمة IntelliSense لمستخدمي C # Dev Kit. للاستفادة من امتداد IntelliCode ، يلزم توفر .NET 6.

