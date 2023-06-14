微软已经发布了Visual Studio Code的一个新扩展，名为C# Dev Kit，旨在提高在Linux、MacOS和Windows平台上工作的C#开发人员的生产力。6月6日公布的C# Dev Kit旨在通过借鉴Visual Studio IDE的概念，为学习语言、编辑C#文件或调试后端API等任务提供更可靠和高效的体验。

C# Dev Kit扩展使用新的开源语言服务器协议（LSP）主机，建立在VS Code C#扩展的功能之上。这提供了一个环境，可以轻松地将新的经验整合到VS Code的C#中。微软表示，他们将把C#扩展与C#开发工具包分开维护。

C#开发工具包的主要功能包括：

用于C#项目和解决方案管理的集成解决方案探索器。

一个原生的测试环境，通过测试资源管理器运行和调试测试。XUnit、NUnit、MSTest和bUnit中的测试将有改进的发现功能，以加快执行速度。

利用Roslyn编译器平台提供C#语言服务，如代码导航、语义意识和重构。

AI辅助开发，包括整行完成。

C#开发工具包自动安装了C#扩展和IntelliCode for C# DevKit扩展，它提供了AI辅助开发功能。这个扩展在为C# Dev Kit用户在IntelliSense列表中排列方法和属性时，提供了最多一整行代码的预测。要利用IntelliCode扩展，需要.NET 6。

整合人工智能辅助开发功能，如在C# Dev Kit扩展中发现的那些功能，也可以通过使用像AppMaster ，提供no-code 开发功能的平台来实现。AppMaster简化了构建网络、移动和后端应用程序的过程，不需要复杂的编码，在各种情况下使应用程序开发更快、更经济。