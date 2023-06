Microsoft heeft een nieuwe uitbreiding voor Visual Studio Code onthuld, de C# Dev Kit, gericht op het verbeteren van de productiviteit van C#-ontwikkelaars die werken op Linux-, MacOS- en Windows-platforms. De C# Dev Kit werd op 6 juni onthuld en is bedoeld om een betrouwbaardere en efficiëntere ervaring te bieden voor taken zoals het leren van de taal, het bewerken van C#-bestanden of het debuggen van back-end API's door concepten te lenen van de Visual Studio IDE.

De C# Dev Kit uitbreiding bouwt voort op de mogelijkheden van de VS Code C# uitbreiding met behulp van een nieuwe open source Language Server Protocol (LSP) host. Dit biedt een omgeving om eenvoudig nieuwe ervaringen te integreren in C# voor VS Code. Microsoft heeft verklaard dat ze de C# extensie apart van de C# Dev Kit zullen onderhouden.

De belangrijkste functies van de C# Dev Kit zijn:

Geïntegreerde oplossingsverkenner voor C# project- en oplossingsbeheer.

Een native testomgeving om tests uit te voeren en te debuggen via de Test Explorer. Tests in XUnit, NUnit, MSTest en bUnit hebben een verbeterde ontdekking voor snellere uitvoering.

Gebruik van het Roslyn compiler platform voor C# taaldiensten zoals code navigatie, semantisch bewustzijn en refactoring.

AI-ondersteunde ontwikkeling, inclusief volledige regelaanvullingen.

De C# Dev Kit installeert automatisch de C#-extensie en de IntelliCode for C# DevKit-extensie, die AI-ondersteunde ontwikkelfuncties biedt. Deze extensie biedt voorspellingen tot een hele regel code, terwijl methoden en eigenschappen in de IntelliSense-lijst worden gerangschikt voor gebruikers van C# Dev Kit. Om te kunnen profiteren van de IntelliCode-extensie is .NET 6 vereist.

