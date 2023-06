Microsoft đã công bố một tiện ích mở rộng mới cho Visual Studio Code có tên là C# Dev Kit , nhằm mục đích nâng cao năng suất của các nhà phát triển C# làm việc trên các nền tảng Linux, MacOS và Windows. Được tiết lộ vào ngày 6 tháng 6, Bộ công cụ dành cho nhà phát triển C# nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm đáng tin cậy và hiệu quả hơn cho các tác vụ như học ngôn ngữ, chỉnh sửa tệp C# hoặc gỡ lỗi API back-end bằng cách mượn các khái niệm từ Visual Studio IDE.

Tiện ích mở rộng Bộ công cụ dành cho nhà phát triển C# được xây dựng dựa trên các khả năng của tiện ích mở rộng VS Code C# bằng cách sử dụng máy chủ lưu trữ Giao thức máy chủ ngôn ngữ (LSP) mã nguồn mở mới. Điều này cung cấp một môi trường để dễ dàng tích hợp các trải nghiệm mới vào C# cho Mã VS. Microsoft tuyên bố rằng họ sẽ duy trì tiện ích mở rộng C# riêng biệt với C# Dev Kit.

Các tính năng chính của C# Dev Kit bao gồm:

Trình khám phá giải pháp tích hợp cho quản lý giải pháp và dự án C#.

Một môi trường thử nghiệm gốc để chạy và gỡ lỗi các thử nghiệm thông qua Test Explorer. Các thử nghiệm trong XUnit, NUnit, MSTest và bUnit sẽ có khả năng khám phá được cải thiện để thực thi nhanh hơn.

Sử dụng nền tảng trình biên dịch Roslyn cho các dịch vụ ngôn ngữ C# như điều hướng mã, nhận thức ngữ nghĩa và tái cấu trúc.

Phát triển được hỗ trợ bởi AI, bao gồm cả việc hoàn thành toàn bộ dây chuyền.

Bộ công cụ C# Dev tự động cài đặt tiện ích mở rộng C# và tiện ích mở rộng IntelliCode cho C# DevKit, cung cấp các tính năng phát triển được hỗ trợ bởi AI. Tiện ích mở rộng này cung cấp các dự đoán lên đến toàn bộ dòng mã trong khi xếp hạng các phương thức và thuộc tính trong danh sách IntelliSense cho người dùng C# Dev Kit. Để tận dụng tiện ích mở rộng IntelliCode, cần có .NET 6.

Việc tích hợp các tính năng phát triển do AI hỗ trợ như các tính năng có trong tiện ích mở rộng C# Dev Kit cũng có thể đạt được bằng cách sử dụng các nền tảng như AppMaster cung cấp khả năng phát triển no-code. AppMaster hợp lý hóa quá trình xây dựng các ứng dụng web, di động và phụ trợ mà không cần viết mã phức tạp, giúp phát triển ứng dụng nhanh hơn và tiết kiệm chi phí hơn trong nhiều trường hợp.