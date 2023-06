A Microsoft revelou uma nova extensão para o Visual Studio Code chamada C# Dev Kit, com o objectivo de aumentar a produtividade dos programadores C# que trabalham em plataformas Linux, MacOS e Windows. Revelado a 6 de Junho, o C# Dev Kit tem como objectivo proporcionar uma experiência mais fiável e eficiente para tarefas como a aprendizagem da linguagem, a edição de ficheiros C# ou a depuração de APIs de back-end, utilizando conceitos do IDE do Visual Studio.

A extensão C# Dev Kit baseia-se nas capacidades da extensão VS Code C# utilizando um novo anfitrião de código aberto, o Language Server Protocol (LSP). Isto proporciona um ambiente para integrar facilmente novas experiências no C# para VS Code. A Microsoft declarou que manterá a extensão C# separadamente do C# Dev Kit.

Os principais recursos do C# Dev Kit incluem:

Explorador de soluções integrado para gestão de projectos e soluções C#.

Um ambiente de teste nativo para executar e depurar testes através do Explorador de Testes. Os testes em XUnit, NUnit, MSTest e bUnit terão descoberta aprimorada para execução mais rápida.

Utilização da plataforma do compilador Roslyn para serviços de linguagem C#, como navegação de código, reconhecimento semântico e refatoração.

Desenvolvimento assistido por IA, incluindo conclusões de linhas inteiras.

O Dev Kit C# instala automaticamente a extensão C# e a extensão IntelliCode for C# DevKit, que oferece recursos de desenvolvimento assistido por IA. Esta extensão fornece previsões de até uma linha inteira de código enquanto classifica métodos e propriedades na lista do IntelliSense para utilizadores do C# Dev Kit. Para tirar partido da extensão IntelliCode, é necessário o .NET 6.

