माइक्रोसॉफ्ट ने विज़ुअल स्टूडियो कोड के लिए सी# देव किट नामक एक नए एक्सटेंशन का अनावरण किया है, जिसका उद्देश्य लिनक्स, मैकओएस और विंडोज प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले सी# डेवलपर्स की उत्पादकता को बढ़ाना है। 6 जून को सामने आई सी# देव किट का उद्देश्य विजुअल स्टूडियो आईडीई से अवधारणाओं को उधार लेकर भाषा सीखने, सी# फाइलों को संपादित करने, या बैक-एंड एपीआई डीबग करने जैसे कार्यों के लिए अधिक विश्वसनीय और कुशल अनुभव प्रदान करना है।

C# देव किट एक्सटेंशन एक नए ओपन सोर्स लैंग्वेज सर्वर प्रोटोकॉल (LSP) होस्ट का उपयोग करके VS कोड C# एक्सटेंशन की क्षमताओं पर बनाता है। यह वीएस कोड के लिए सी # में नए अनुभवों को आसानी से एकीकृत करने के लिए एक वातावरण प्रदान करता है। Microsoft ने कहा कि वे C# एक्सटेंशन को C# देव किट से अलग बनाए रखेंगे।

सी# देव किट की प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

सी # परियोजना और समाधान प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान एक्सप्लोरर।

टेस्ट एक्सप्लोरर के माध्यम से परीक्षण चलाने और डिबग करने के लिए एक देशी परीक्षण वातावरण। XUnit, NUnit, MSTest, और bUnit में टेस्ट में तेजी से निष्पादन के लिए खोज में सुधार होगा।

सी # भाषा सेवाओं जैसे कोड नेविगेशन, सिमेंटिक अवेयरनेस और रीफैक्टरिंग के लिए रोसलिन कंपाइलर प्लेटफॉर्म का उपयोग।

एआई-समर्थित विकास, जिसमें पूरी लाइन पूर्णता शामिल है।

C# देव किट स्वचालित रूप से C# एक्सटेंशन और C# DevKit एक्सटेंशन के लिए IntelliCode स्थापित करता है, जो AI- असिस्टेड डेवलपमेंट फीचर्स प्रदान करता है। यह एक्सटेंशन C# देव किट उपयोगकर्ताओं के लिए IntelliSense सूची में विधियों और गुणों को रैंक करते समय कोड की एक पूरी पंक्ति तक की भविष्यवाणी प्रदान करता है। IntelliCode एक्सटेंशन का लाभ उठाने के लिए .NET 6 की आवश्यकता होती है।

सी # देव किट एक्सटेंशन में पाई जाने वाली एआई-सहायता वाली विकास सुविधाओं को एकीकृत करना भी AppMaster जैसे प्लेटफॉर्म के उपयोग से प्राप्त किया जा सकता है जो no-code विकास क्षमताओं की पेशकश करता है। ऐपमास्टर जटिल कोडिंग की आवश्यकता के बिना वेब, मोबाइल और बैकएंड एप्लिकेशन के निर्माण की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, जिससे विभिन्न मामलों में एप्लिकेशन विकास तेज और अधिक लागत प्रभावी हो जाता है।