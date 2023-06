মাইক্রোসফ্ট লিনাক্স, ম্যাকওএস এবং উইন্ডোজ প্ল্যাটফর্মে কাজ করা C# ডেভেলপারদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ভিজ্যুয়াল স্টুডিও কোডের জন্য C# Dev Kit নামে একটি নতুন এক্সটেনশন উন্মোচন করেছে। 6 জুন প্রকাশিত, C# Dev Kit-এর লক্ষ্য হল ভিজ্যুয়াল স্টুডিও IDE থেকে ধারণাগুলি ধার করে ভাষা শেখা, C# ফাইল সম্পাদনা করা বা ব্যাক-এন্ড API ডিবাগ করার মতো কাজের জন্য আরও নির্ভরযোগ্য এবং দক্ষ অভিজ্ঞতা প্রদান করা।

C# ডেভ কিট এক্সটেনশন একটি নতুন ওপেন সোর্স ল্যাঙ্গুয়েজ সার্ভার প্রোটোকল (LSP) হোস্ট ব্যবহার করে VS কোড C# এক্সটেনশনের ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তৈরি করে। এটি ভিএস কোডের জন্য C#-এ সহজে নতুন অভিজ্ঞতা সংহত করার পরিবেশ প্রদান করে। মাইক্রোসফ্ট জানিয়েছে যে তারা C# ডেভ কিট থেকে আলাদাভাবে C# এক্সটেনশন বজায় রাখবে।

C# Dev কিটের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

C# প্রকল্প এবং সমাধান ব্যবস্থাপনার জন্য সমন্বিত সমাধান এক্সপ্লোরার।

টেস্ট এক্সপ্লোরারের মাধ্যমে পরীক্ষা চালানো এবং ডিবাগ করার জন্য একটি স্থানীয় পরীক্ষার পরিবেশ। XUnit, NUnit, MSTest, এবং bUnit-এ পরীক্ষাগুলি দ্রুত কার্যকর করার জন্য উন্নত আবিষ্কার হবে।

কোড নেভিগেশন, শব্দার্থিক সচেতনতা এবং রিফ্যাক্টরিংয়ের মতো C# ভাষা পরিষেবাগুলির জন্য রোজলিন কম্পাইলার প্ল্যাটফর্মের ব্যবহার।

সম্পূর্ণ লাইন সমাপ্তি সহ এআই-সহায়তা উন্নয়ন।

C# Dev Kit স্বয়ংক্রিয়ভাবে C# এক্সটেনশন এবং C# DevKit এক্সটেনশনের জন্য IntelliCode ইনস্টল করে, যা এআই-সহায়তা উন্নয়ন বৈশিষ্ট্য অফার করে। C# Dev Kit ব্যবহারকারীদের জন্য IntelliSense তালিকায় র‍্যাঙ্কিং পদ্ধতি এবং বৈশিষ্ট্যগুলি রাখার সময় এই এক্সটেনশনটি কোডের একটি সম্পূর্ণ লাইন পর্যন্ত পূর্বাভাস প্রদান করে। IntelliCode এক্সটেনশনের সুবিধা নিতে, .NET 6 প্রয়োজন।

সি# ডেভ কিট এক্সটেনশনের মতো এআই-সহায়ক উন্নয়ন বৈশিষ্ট্যগুলিকে একীভূত করা AppMaster মতো প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করেও অর্জন করা যেতে পারে যা no-code বিকাশের ক্ষমতা প্রদান করে। AppMaster জটিল কোডিং এর প্রয়োজন ছাড়াই ওয়েব, মোবাইল এবং ব্যাকএন্ড অ্যাপ্লিকেশন তৈরির প্রক্রিয়াকে স্ট্রীমলাইন করে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টকে দ্রুত এবং আরও বেশি সাশ্রয়ী করে তোলে।