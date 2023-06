Microsoft telah meluncurkan ekstensi baru untuk Visual Studio Code yang disebut C# Dev Kit , yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pengembang C# yang bekerja pada platform Linux, MacOS, dan Windows. Terungkap pada 6 Juni, C# Dev Kit bertujuan untuk memberikan pengalaman yang lebih andal dan efisien untuk tugas-tugas seperti mempelajari bahasa, mengedit file C#, atau men-debug API back-end dengan meminjam konsep dari Visual Studio IDE.

Ekstensi C# Dev Kit dibuat berdasarkan kemampuan ekstensi VS Code C# menggunakan host Language Server Protocol (LSP) open source baru. Ini menyediakan lingkungan untuk mengintegrasikan pengalaman baru dengan mudah ke dalam C# untuk VS Code. Microsoft menyatakan bahwa mereka akan memelihara ekstensi C# secara terpisah dari C# Dev Kit.

Fitur utama dari C# Dev Kit meliputi:

Penjelajah solusi terintegrasi untuk proyek C# dan manajemen solusi.

Lingkungan pengujian asli untuk menjalankan dan men-debug pengujian melalui Test Explorer. Pengujian di XUnit, NUnit, MSTest, dan bUnit akan meningkatkan penemuan untuk eksekusi yang lebih cepat.

Pemanfaatan platform kompiler Roslyn untuk layanan bahasa C# seperti navigasi kode, kesadaran semantik, dan pemfaktoran ulang.

Pengembangan yang dibantu AI, termasuk penyelesaian seluruh lini.

C# Dev Kit secara otomatis menginstal ekstensi C# dan ekstensi IntelliCode untuk C# DevKit, yang menawarkan fitur pengembangan berbantuan AI. Ekstensi ini memberikan prediksi hingga seluruh baris kode sambil memberi peringkat metode dan properti dalam daftar IntelliSense untuk pengguna C# Dev Kit. Untuk memanfaatkan ekstensi IntelliCode, diperlukan .NET 6.

