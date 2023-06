Microsoft는 Linux, MacOS 및 Windows 플랫폼에서 작업하는 C# 개발자의 생산성 향상을 목표로 하는 C# Dev Kit 라는 Visual Studio Code의 새로운 확장 기능을 공개했습니다. 6월 6일에 공개된 C# Dev Kit는 Visual Studio IDE에서 개념을 차용하여 언어 학습, C# 파일 편집 또는 백엔드 API 디버깅과 같은 작업에 보다 안정적이고 효율적인 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다.

C# Dev Kit 확장은 새로운 오픈 소스 LSP(Language Server Protocol) 호스트를 사용하여 VS Code C# 확장의 기능을 기반으로 합니다. 이것은 새로운 경험을 VS Code용 C#에 쉽게 통합할 수 있는 환경을 제공합니다. Microsoft는 C# Dev Kit와 별도로 C# 확장을 유지할 것이라고 밝혔습니다.

C# 개발 키트의 주요 기능은 다음과 같습니다.

C# 프로젝트 및 솔루션 관리를 위한 통합 솔루션 탐색기.

테스트 탐색기를 통해 테스트를 실행하고 디버그하는 기본 테스트 환경입니다. XUnit, NUnit, MSTest 및 bUnit의 테스트는 더 빠른 실행을 위해 검색 기능이 향상됩니다.

코드 탐색, 의미 체계 인식 및 리팩토링과 같은 C# 언어 서비스를 위한 Roslyn 컴파일러 플랫폼 활용.

전체 라인 완성을 포함한 AI 지원 개발.

C# Dev Kit는 AI 지원 개발 기능을 제공하는 C# 확장 및 IntelliCode for C# DevKit 확장을 자동으로 설치합니다. 이 확장은 C# Dev Kit 사용자를 위해 IntelliSense 목록에서 메서드 및 속성의 순위를 매기는 동안 최대 전체 코드 줄에 대한 예측을 제공합니다. IntelliCode 확장을 활용하려면 .NET 6이 필요합니다.

