Microsoft ha presentato una nuova estensione per Visual Studio Code chiamata C# Dev Kit, che mira a migliorare la produttività degli sviluppatori C# che lavorano su piattaforme Linux, MacOS e Windows. Presentato il 6 giugno, il C# Dev Kit mira a fornire un'esperienza più affidabile ed efficiente per attività come l'apprendimento del linguaggio, la modifica di file C# o il debug di API back-end, mutuando concetti dall'IDE di Visual Studio.

L'estensione C# Dev Kit si basa sulle funzionalità dell'estensione VS Code C# utilizzando un nuovo host open source Language Server Protocol (LSP). Questo fornisce un ambiente per integrare facilmente nuove esperienze in C# per VS Code. Microsoft ha dichiarato che manterrà l'estensione C# separatamente dal C# Dev Kit.

Le caratteristiche principali del C# Dev Kit includono:

Esploratore di soluzioni integrato per la gestione di progetti e soluzioni C#.

Un ambiente di test nativo per l'esecuzione e il debug dei test tramite Test Explorer. I test in XUnit, NUnit, MSTest e bUnit avranno una scoperta migliorata per un'esecuzione più rapida.

Utilizzo della piattaforma del compilatore Roslyn per i servizi del linguaggio C#, come la navigazione del codice, la consapevolezza semantica e il refactoring.

Sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale, compreso il completamento dell'intera riga.

Il C# Dev Kit installa automaticamente l'estensione C# e l'estensione IntelliCode for C# DevKit, che offre funzioni di sviluppo assistito dall'intelligenza artificiale. Questa estensione fornisce previsioni fino a un'intera riga di codice mentre classifica metodi e proprietà nell'elenco IntelliSense per gli utenti di C# Dev Kit. Per usufruire dell'estensione IntelliCode, è necessario .NET 6.

